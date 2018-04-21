Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi Terminal Yapı’nın

Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen Çeşme Alaçatı Havalimanı
ihalesine en yüksek teklifi Terminal Yapı
A.Ş. verdi. Komisyon Başkanı Cengiz Kurt, firmanın yıllık net satışlarının yüzde 20.2 tutarına tekabül eden kirayı, DHMİ
Genel Müdürlüğü'ne vermeyi taahhüt ettiğini dile getirdi. İhale sonucunu DHMİ Yönetim Kurulu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından onaylanmasının ardından resmiyet kazanacak. Hem özel jetleri ağırlayabilecek hem eğitim uçuşlarının yapılabileceği hem de charter seferlere hizmet verecek havalimanı için 25 yıl işletme şartı ve 24 ay yapım süresi bulunuyor.