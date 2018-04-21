Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi Terminal Yapı’nın

ihalesi ’nın

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi Terminal Yapı’nın
Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen ihalesine en yüksek teklifi A.Ş. verdi. Komisyon Başkanı Cengiz Kurt, firmanın yıllık net satışlarının yüzde 20.2 tutarına tekabül eden kirayı, Genel Müdürlüğü'ne vermeyi taahhüt ettiğini dile getirdi. İhale sonucunu DHMİ Yönetim Kurulu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından onaylanmasının ardından resmiyet kazanacak. Hem özel jetleri ağırlayabilecek hem eğitim uçuşlarının yapılabileceği hem de charter seferlere hizmet verecek havalimanı için 25 yıl işletme şartı ve 24 ay yapım süresi bulunuyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi Terminal Yapı’nın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN