TOKİ faizi % 1’in altına indirdi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ
) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına başvurular, bugün başladı. Kampanya kapsamındaki konut ve işyeri sahiplerinin borç bakiyelerini 'Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları bankalardan çekecekleri konut kredisi ile de kapatabileceklerini belirten TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, "Konut faiz
oranlarının yüzde 1'in altına inmesi gerekiyordu. Biz de bu yıl bankalarımıza bunu belirttik. Bankalarımız da bu çağrıya cevap verip, konut kredisi faizlerini 50 bin TL'ye kadar 120 ay vade imkânı ile 0.99'dan verecek. 50 bin TL üzerindeki kredi oranları ise 120 aya kadar yüzde 1.06 ile verilecek. Yapılan bu uygulama ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz indirin' çağrısına da eşlik etmiş olduk" dedi. Turan, ayrıca kredi kullanacak vatandaşların tahsis ücreti ödemeyeceğini de belirtti. İndirim kampanyasının konut ve işyeri sahipleri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Turan, "Bankalar geçen hafta itibarıyla indirime gittiler. Faizlerin 50 bin TL'ye kadar 120 ayda 0.99'a gelmesi önemli bir adımdır. Bunun 50 bin TL üzerinde de uygulanması gerekmektedir" açıklamasında bulundu. SON BAŞVURU 18 MAYIS
Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihi olan 18 Mayıs'a kadar başvurularını yapması gerektiğini belirtti. Kampanyadan satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş konut ve işyeri sahiplerinin yararlanabileceğini aktaran Turan, "Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz kampanyaya dahil edilmemiştir. Geçen yılki kampanyadan 17 bin 706 vatandaşımız faydalanarak 950 milyon 767 bin lira borç kapattı" dedi. PEŞİNATA YÜZDE 20 İNDİRİM
Turan, bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını belirterek, "Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek" dedi.