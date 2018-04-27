Afyon Şeker Fabrikası ihalesinin kazananı Doğuş gıda oldu

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait Afyon Şeker Fabrikalarının özelleştirmesi için ihale dün gerçekleşti. En yüksek teklifi Doğuş Gıda 725 milyon lira vererek kazandı. Birçok firmanında içinde olduğu gıda firmasının arasından kazanan Doğuş Gıda oldu.

Öte yandan Burdur Şeker fabrikasında sürdürülen ihalede ise en yüksek teklifi 487 milyon lira Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu verdi. Elbistan Şeker Fabrikası ihalesinde ise en yüksek teklif 297 milyon tl ile Mutlucan Tuz Madencilik şirketi tarafından verildi. Böylece üç fabrikaya toplamda 1.5 milyon TL teklif gelmiş oldu.