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Fabrikası ihalesinin kazananı oldu

Fabrikası özelleştirme ihalesi dün yapıldı. Özelleştirme ihalesinde gerçekleştirilen ihalelere birçok firma takıldı. Afyon için en yüksek teklif 725 milyon lira ile verdi. Ayrıca Fabrikası ihalesi içinde en yüksek teklif 487 milyon lira

Giriş Tarihi: 27.4.2018 10:12
Afyon Şeker Fabrikası ihalesinin kazananı Doğuş gıda oldu

Türkiye A.Ş.'ye ait Fabrikalarının özelleştirmesi için ihale dün gerçekleşti. En yüksek teklifi 725 milyon lira vererek kazandı. Birçok firmanında içinde olduğu gıda firmasının arasından kazanan Doğuş Gıda oldu.

Öte yandan fabrikasında sürdürülen ihalede ise en yüksek teklifi 487 milyon lira Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu verdi. Elbistan ihalesinde ise en yüksek teklif 297 milyon tl ile Mutlucan Tuz Madencilik şirketi tarafından verildi. Böylece üç fabrikaya toplamda 1.5 milyon TL teklif gelmiş oldu.

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Afyon Şeker Fabrikası ihalesinin kazananı Doğuş gıda oldu
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