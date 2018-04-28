KİPTAŞ Silivri Kura sonuçları bugün açıklandı mı? - KİPTAŞ kura sonuçları hemen nasıl sorgulanır?

Binlerce vatandaşların merakla beklediği konuların başında KİPTAŞ Silivri kura sonuçları yer alıyor. Vatandaşlar KİPTAŞ kura sonuçlarının çekilmesinin ardından sonuçları merak içinde beklemeye başladı. Toplamda 1508 konutun satılacağı KİPTAŞ Silivri kura sonuçları çekilişi Sultangazi Hamza Yerlikaya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ev almak isteyen vatandaşlar için biçilmiş kaftan konumunda olan KİPTAŞ evleri tam 1508 konut olarak kuraya sunuldu. Binlerce vatandaşlar kura çekilişinin canlı yayın linkini araştırıyor. KİPTAŞ kura sonuçları canlı olarak yayınlanmasa da detayları sitemizden takip edebilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirilen Silivri Konutları 3. Etap projesinin tanıtım toplantısında konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, projenin 1508 konuttan oluşacağını söyledi.

120 AY SÜREYLE EV SAHİBİ OLABİLECEKLER

İsmet Yıldırım 2+1 evlerinin satışlarının 195 bin liradan satışa çıkarılıcağını belirtti. 36 ay vade imkanıyla satışa sunulan evlerin yüzde 20'sinin peşin ödenerek 120 ay gibi bir süreyle kredi öder gibi ev sahibi olabileceğini belirtti.

KİPTAŞ'ın bu projede yer almasının istediği kişilerden istediği şart ise ev sahibi olmamaları olduğunu belirten Yıldırım, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, İstanbul'da ikamet etme ve 24 ay boyunca evlerini satamama şartı koyduklarını belirtti.

Projenin oldukça kapsamlı olduğuna değinen Yıldırım, birinci sınıf malzemelerinin konulduğunu belirterek çabalarının gerçek anlamda konut sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerini yerine getirmek olduğunu belirtti.

Yıldırım projeyi 24 ayda bitirmeye planladıklarını sözlerine ekledi. Orta ve alt gelir grubuna yönelik geliştirilen projede 92 metrekare 2 1 daireler 195 bin TL'den, 112 metrekare 3 1 daireler 215 bin TL'den satışa sunuluyor. Projede 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı da sağlanıyor.

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Konuşması sürdüren Yıldırım, kimsenin bana ev çıkmadı diye üzülmemesi gerektiğini de belirten Yıldırım, yapılacak yeni projelerle birlikte toplamda bin 350 konut daha inşa edilip vatandaşların tekrardan kuraya katılmaya hak kazanabileceklerini belirtti…