İSTE’den elektrikli otomobil ve İHA

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), elektrikli otomobil ve İnsansız Hava Aracı
yapmaya hazırlanıyor. TÜBİTAK tarafından onaylanan iki proje bu yıl içerisinde düzenlenecek olan yarışmalara katılacak. İSTE Enerji Enstitüsü Müdürü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Emin Taner Elmas, İSTE-İHA
isimli bir İnsansız Hava Aracı için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bu yıl eylül ayında düzenlenecek TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na katılacağız" dedi. İSTE ayrıca 'Elektrikli otomobil' üretmek için proje geliştirdi. İSTE Elektro Mobil Takımı 'TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle' yarışmasına katılmaya hak kazandı. Geliştirilen her iki projeye İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Eyyüphan Yakıncı ile İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin de tam destek verdiği bildirildi.