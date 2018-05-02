Haberler Ekonomi Haberleri ‘EV’de çarkı tüketici çevirecek

‘EV’de çarkı tüketici çevirecek İnşaat sektöründe kampanya atağı başladı. Peşinatı ve faizi sıfırlayan şirketler taksit sürelerini uzatmanın yanı sıra kişiye özel ödeme planı da sunuyor. Ev alıcısı peşinatından faizine kadar planını kendi oluşturuyor