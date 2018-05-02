‘EV’de çarkı tüketici çevirecek

İnşaat sektörü, ramazan ayı ve yaz mevsimine girmeden önce en büyük kampanyaları hayata geçirmek için kolları sıvadı. Hayata geçirilen kampanyalar kapsamında, ev sahibi olmak isteyenlerin kişisel ödeme planlarına göre düzenlemeler yapılıyor. İsteyene faizi sıfırlayan kampanyalar, isteyene ise vadeyi uzatıyor. Kampanyasını daha da geliştiren firmalar ise her şeyi özelleştiriyor. Ev alan kişi, peşinatından ara ödemesine, vadesinden faizine kadar tüm süreci kendisi ayarlayabiliyor. TESLİMDEN ÖNCE KİRA Teknik Yapı
, hem oturum amaçlı daire almak isteyenler hem de yatırımcılar için üç büyük avantaj içeren kampanya başlattı. Toplam 830 lüks rezidans daire ve 20 ticari üniteden oluşan ve Kadıköy'ün Bağdat Caddesi
'ne alternatif olacak prestij caddesi üzerinde yükselen Uplife Kadıköy, düşük peşinat, sıfır faiz ve teslim öncesi kira ödemesini kapsayan kampanya başlattı. Daire satın alanların teslim süresine kadar 2 bin 500 liraya varan kira geliri elde edecekleri bu kampanyada ayrıca yüzde 5'e varan peşinat ve 100 ay sıfır faiz fırsatları da bulunuyor. Bugüne kadar 60 bin kişiyi ev sahibi yapan Özyurtlar Holding, Beylikdüzü'nde inşa ettiği Ödül İstanbul'da 'Bizde her şey net' kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında net 238 bin lira değerindeki 1+1 daireyi 59 bin lira peşin, 48 ay 2 bin 500 lira taksit ve geri kalan 59 bin lirayı da teslimde ödeyerek daire sahibi olmak mümkün hale geliyor. Yine net 358 bin lira 2+1 daireyi 88 bin peşin, 48 ay 3 bin 800 lira taksit ve 88 bin lirayı teslimde ödeme imkânıyla ev sahibi olunabiliyor. 36 AY VADE FARKSIZ BAHÇELİ EV FIRSATI
DEKAR Gayrimenkul'un Demiröz Grup ortaklığı ile inşa edilen Asmalı Bahçeşehir'de, 36 ay sıfır faiz kampanyası başladı. 91 bin metrekare büyüklüğünde bir arazide, 600 milyon lira yatırım ile hayata geçirilen projede, isteyen 36 ay sıfır faiz kampanyasından yararlanırken, isteyenler ise 10 yıl, yüzde 0.99 faizle taksit imkânıyla ev sahibi olabiliyor. KİŞİYE ÖZEL ÖDEME PLANI SUNULUYOR
MAKYOL
Gayrimenkul, Bahçeşehir'de 200 milyon TL yatırımla geliştirdiği Makyol Santral projesinde 84 ay sıfır faiz kampanyası başlattı. Şirket ayrıca, 3.250 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma kolaylığı da sağlıyor. Büyüklükleri 55 ila 300 metrekare aralığında değişen dairelerin teslim tarihi 2019 yılının ilk çeyreği olarak planlanıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere tamamı teras veya balkonlu farklı seçenekte 407 daire, 9 villa ve ticari alanların geliştirildiği projede, yüzde 5'ten başlayan peşinat fırsatının yanı sıra kişiye özel ödeme planı avantajları da sağlanıyor. YÜZDE 0.59 FAİZLE 84 AY TAKSİTLİ KONUT
KELEŞ
İnşaat mayıs ayına özel kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ev sahibi olmak için 0.59 vade farkıyla 84 ay taksit imkânı sunuluyor. 150 bin metrekarelik inşaat alanına sahip projenin 36 ayda tamamlanması planlanıyor. 450 milyonluk yatırımla hayata geçirilen proje, 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerden oluşan 498 rezidans ve 220 ofisten oluşuyor.