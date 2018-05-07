Petrol Ofisi’nden Türkiye’ye dev yatırım

Petrol Ofisi
CEO'su Selim Şiper, Hollanda merkezli Vitol şirketinin sahibi olduğu Petrol Ofisi'nin Türkiye'ye duyduğu güvenin tam olduğunu ifade ederek, yıllık yatırım miktarı tabanını en az 1 milyar lira olarak belirlediklerini açıkladı. 2018'de yatırımlarının tesis ve istasyonlara yönelik olacağını anlatan Şiper, "Öncelikle İstanbul-Antalya
, İstanbul-Ankara ve Ankara-Niğde yollarında pozisyon almak istiyoruz" dedi. DEV PROJELERIN TEDARIKÇISIYIZ
Şiper, PO'nun güçlü bir alt yapıya sahip olduğunu belirterek, madeni yağda yıllık 150 bin tonluk üretim kapasiteleri bulunduğunu ifade etti. Şiper, 3. Havalimanı, 3. Köprü, Çanakkale
Köprüsü, Ankara-Niğde Otoyolu gibi dev projelerin de yakıt tedarikçisi olduklarını belirtti. Petrol Ofisi'nin yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Şiper, "2018'e büyüyerek girdik. 2016'da 30.8 milyar lira olan net satış rakamımızı, 2017'de 39 milyar liraya yaklaştırdık. 2017 içinde yüzde 20'nin altına inen pazar payımızı ise yılsonunda yüzde 22'ye yükselttik" dedi. BÖYLE BIR PAZARA KIM YATIRIM YAPMAZ
Türkiye akaryakıt pazarının gelişimine dikkat çeken Şiper, 2017'de pazarın yüzde 2 ile 7 arasında büyüdüğünü belirtti. Pazarda büyüme ile ilgili bir sıkıntı olmadığını söyledi. Şiper, "Türkiye'deki motorlu kara taşıtı sayısı şubat sonu itibari ile 22.3 milyona ulaştı. Türkiye'de bin kişi başına düşen araç sayısı yaklaşık 200 ve gelecek 10 yılda bu rakam 400'e çıkacak. Böyle bir pazara kim yatırım yapmak istemez ki? Bu pazara makul beklentilerle girerseniz sonuç alırsınız. Vitol de böyle düşünüyor" dedi.
Barış ŞİMŞEK