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Sason'da bulundu!

'dan sevindiren bir haber geldi. Türkiye leri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü yaklaşık 1300 metre derinlikte ilk kez açılan kuyuda petrol buldu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 10:33
Batman Sason'da petrol bulundu!

'ın Sason ilçesinde Türkiye leri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Heybeli köyü yakınında ilk kez açılan kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte petrol bulundu.

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Batman Sason'da petrol bulundu!
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