Dersimi iyi çalıştım hazırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 24 Haziran
seçimlerinin ardından yürürlüğe girecek yeni yönetim sisteminin Türkiye'nin büyümesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Yeni dönemde kararları daha hızlı alıp, daha etkin şekilde uygulayabileceğimiz araçlara sahip olacağız. Dersimi iyi çalıştım, bak söyleyeyim, hazırım. İnşallah 25 Haziran'dan itibaren hazırlıklarımızla meydana çıkacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım
, TOBB
Konferans Salonu'nda düzenlenen TOBB hizmet şeref belgesi takdim törenine katıldı. FAİZ BELASINDAN ZAFERLE ÇIKACAĞIM
Piyasalarda son dönemde yaşanan tedirginlik nedeniyle ekonomiden sorumlu bakan ve bürokratlarla toplantı yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Hemen ertesi gün o değerlendirme kendini gösterdi. Bir anda kur lehte oynamaya başladı. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Ama ben inancımı söylüyorum. Allah nasip eder de şu 24 Haziran'da milletim tekrar 'yola devam' dediği anda, bu faiz
belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımı söylüyorum. Faiz her kötülüğün hem anasıdır hem babasıdır" diye konuştu.
Ne kur spekülatörlerinin ne faiz lobisinin ne de derecelendirme kuruluşu maskesinin altında gizlenen Türkiye düşmanlarının kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Erdoğan, "Bunlar bizi bağlamaz. Bizim bakacağımız tek yer işte burasıdır. Buradaki kardeşlerimizin yüreğidir, umududur, beklentisidir" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:
"Çoğunluğu yurtdışı kaynaklı manipülasyonlarla Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanların önünü bugüne kadar hep birlikte kestik. Onlar bizi küçültmeye çalıştı, biz hep birlikte Türkiye'yi büyüttük. Ne yaptıysalar tutmadı. Onlar bizi küçük dalgalarda boğmaya çalıştı, biz hep birlikte ülkemizi güvenli limanlara taşıdık." YERİ GELDİ KEFEN PARASINI...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. 'Yeri geldi kan kustuk ama kızılcık şerbeti içtik' deyip, yolumuza devam ettik.
Yeri geldi hiç beklemediğimiz yerlerden hiç beklemediğimiz darbeler yedik ama asla yılmadık, yıkılmadık, umutsuzluğa kapılmadık. Hep birlikte sağlam durdukça, samimiyetle çalışmaya devam ettikçe, dirayetle hareket ettikçe Rabbim önümüze sürekli yeni kapılar açtı" dedi.
Kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştiren Erdoğan, "O kredi derecelendirme kuruluşunun da şu anda mensubu değiliz. Dolayısıyla bizimle ilgili herhangi bir not verme yetkisi yok" dedi. FELAKET HABERCİLERİ ÇALIŞIYOR
Ekonomiye titizlikle yaklaştıklarını, birilerinin ise dedikodu, yalan, çarpıtmalarla hoyrat şekilde bunun üzerine çullandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde yine böyle bir hoyratlıkla karşı karşıyayız. Tamamen küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların yansıması olan gelişmeleri, sanki 'felaket habercisi' gibi takdim eden bazı çevreler milletimizi huzursuz etmek için var güçleriyle çalışıyor" dedi. YERLİ OTONUN MEYVESİNİ GÖRECEĞİZ
TOBB'un istihdam seferberliğine devam etmesini isteyen Erdoğan, "1.5 milyon işsize iş imkânı sağladık. Bunu devam ettirelim. İki tane işsize benim buradaki kardeşlerim kapıyı açarsa ne kaybeder, kazanır. Bu da oyunu bozar" dedi. Erdoğan, yerli otomobille ilgili çalışmaların iyi bir noktaya ulaştığını belirterek, "Bugün bazı sürprizler olacaktı ama maalesef aksamalar oldu. İnşallah yakında meyvesini göreceğiz" dedi. BAŞBAKAN'DAN 40 MİLYARLIK KAYNAK MÜJDESİ
Başbakan Binali Yıldırım, TOBB'da yaptığı Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) dönen 40 milyar TL'lik kaynağı işletme kredi olarak kullandırmaya karar verdiklerini söyledi. Yıldırım, "KGF'de bu sefer sektörel dilimler yapmıştık, iki aylık uygulamaya baktık yatırımla ilgili talep istediğimiz düzeyde değil" dedi. Yıldırım, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken de "Emeklilerimize ikramiyeler, cezaların yeniden yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren, vatandaşla devlet arasındaki yıllardan beri devam eden sorunları çözen kapsamlı bir düzenlemeydi. TBMM kabul etti, Cumhurbaşkanı da imzalayınca yürürlüğe girecek. Bunun dışında öyle bir kapsamlı bir düzenleme çalışması yok" dedi. Yıldırım, Meclis'ten geçen yasa dışında yeni bir torba yasa olmadığını da sözlerine ekledi. İÇERİDE SAFLARI SIKLAŞTIRMALIYIZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, Türk ekonomisinin güçlü olduğunu, iş dünyasının da hedeflerini büyüttüğünü söyledi. Malum bazı çevrelerin ülkeyi zor duruma düşürmek istediğini belirterek, "Bunlara karşı içeride safları sıklaştırmalıyız. Türkiye'nin tüm kazanımlarının temelinde güven ve istikrar yatmaktadır. TOBB olarak bunun değerini çok iyi biliyoruz. 90'larda güven ve istikrarın kaybolduğunda ne sıkıntılar yaşadığımızı unutmadık. Bizler Türk özel sektörü olarak dün olduğu gibi yarın da ülkemizi daha güçlü, zengin, müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz" dedi. ERDOĞAN LONDRA'YA GİDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihlerinde İngiltere'yi ziyaret edecek. Erdoğan'ın ziyareti sırasında iş çevreleri ve yatırımcılar ile bir araya geleceği duyuruldu.