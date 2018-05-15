Akaryakıtta ÖTV oranının en düşük dönemindeyiz

Enerji
sektörü kur spekülatörleri ve faiz lobilerinin oyununu bozmak için milli duruş sergilerken, son dönemde sık sık gündeme gelen ÖTV
indiriminin olup olmayacağına ilişkin sorulara Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK
) yanıt geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz
, "ÖTV'nin akaryakıt fiyatları içindeki oranında en düşük dönemi yaşıyoruz" diye konuştu. SİSTEM OTURDU
EPDK Başkanı Yılmaz bir grup gazeteci ile yaptığı sohbette enerji sektörüne ilişkin gelecek değerlendirmesine de "Sistem oturdu. Enerji sektörü gerçekten oturdu. Ben gelecek senenin çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Her zaman bu sıkıntıların peşinden büyük rahatlamalar geliyor" cevabını verdi. MÜDAHALE YOK
Enerji sektörünün sergilediği milli duruşa dikkat çeken Yılmaz, tüm sektör oyuncularının sorumluluklarının farkında olduğunu ve o bilinçle hareket ettiğini söyledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, dolar ve petrol fiyatlarının artmasına karşılık rafineri ve istasyonların milli duruş sergileyerek fiyatlarda indirim yaptığını, kendilerinin müdahalede bulunmalarının söz konusu olmadığını belirterek, "Sektör bu hususta rafinerilerinden istasyonlarına kadar sorumlu davranıyor. Hepsi milli duruş sergiliyor. Müdahale söz konusu değil" dedi. ŞARJ İŞİ KOLAY
Elektrikli araçların yaygınlaşmaya başlaması ve Türkiye'nin yerli otomobilinin elektrikli olması şarj istasyonlarını da gündeme getirirken EPDK Başkanı Yılmaz, şarj istasyonlarına ilişkin düzenlemeyi yaptıklarını söyledi ve ekledi: "Şarj işi en kolay iş. Düzenlenmesi kolay. Dünyadaki araçların dönüşümü bir günde olmuyor. Bu 20-25 yıl sürer." YERLİ OTOYU DÜNYAYA PAZARLARIZ
Yılmaz, yerli otomobile ilişkin ise, "Bizim tarafımızdan üretilen otomobiller şu anda dünyada iş yapıyor. Ürettiğimiz yerli otomobili pazarlayacağımıza inanıyorum. Dünya küresel bir köy haline geldi. İnsanlar ne ekonomikse onu alıyor. Avrupa'yı gezdiğimizde çok iyi olduğumuzu görebiliyoruz" dedi.