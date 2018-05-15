Başbakan Binali Yıldırım bayram ikramiyesine son noktayı koydu!

Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Ramazan Bayramı öncesi Haziran ayı içerisinde emeklilere bin lira bayram ikramiyesinin yatırılacağını kaydeden Yıldırım, "Bir süre önce emeklilerimizi, yaşlılarımızı ilgilendiren önemli kararlar aldık ve nihayet Meclis'te görüşüldü kabul edildi. Emeklilerimize her Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde biner lira vereceğiz dedik ve yasal düzenlemeyi yaptık. Haziran ayı içerisinde ödemeler yapılacak.

AK PARTİ'NİN SÖZÜ SENETTİR Muhalefetin elemanlarından biri; bunlar böyle dedi ama bu ödemeyi yapmayacaklar, yapsalar bile 1.000- 1.500 arasında 300 lira, 1.500-2.000 arasındakilere şu kadar diye kafasına göre milletin aklını bulandırmaya yönelik bir takım yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Bu yalanları atanlara milletin kürsüsünden; AK Parti'nin sözü senettir, AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda 2 sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir, nokta. Net eline geçen para, brüt değil. Bunların havada uçuşan vaatlerine millet dönüp bakmadığı için bu sefer yalanla dolanla milletin kafasını karıştırıyorlar.

MİLLETİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN BİR SONUÇ BEKLİYORUZ

Sadece emeklilerimiz değil, şehit yakını ve gazilerimiz, vazife ve harp malulü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy koruculuğundan emekli olanlar, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular ve terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak" açıklamasını yaptı.

Şubat döneminde işsizlik oranının 10,6'ya gerilemesini değerlendiren Yıldırım, "Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı. Geçen yıla göre burada da bir düşüş yaşıyoruz. Geçen sene Şubat ayında işsizlik oranı 12,6'ydı, bu senenin Şubat ayında işsizlik oranı 10,6'ya düştü, 2 puanlık bir gerileme var. Haziran ayında ilk çeyrek büyümesi açıklanacak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan büyümesi Haziran içerisinde açıklanacak ve orada da ülkemizin, milletimizin yüzünü güldüren bir sonuç bekliyoruz" ifadelerini kullandı.