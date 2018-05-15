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Son dakika: Benzin ve motorine

na bugünden geçerli olmak üzere ortalama 18, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş geldi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 08:59 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 09:08
Son dakika: Benzin ve motorine zam

AA muhabirinin akaryakıt şirketlerinden edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 6,07 liradan satılan 6,25 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,01 liradan 6,19 liraya, İzmir'de 6,03 liradan 6,21 liraya yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,56 liradan 5,72 liraya, İstanbul'da 5,51 liradan 5,67 liraya, İzmir'de 5,55 liradan 5,71 liraya çıktı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 9 Mayıs'ta ortalama 5 kuruş, motorinin litre fiyatında ise aynı tarihte 7 kuruş indirime gidilmişti.

Bu arada, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS), akaryakıttaki fiyat değişikliklerini ilgililere bir gün önceden duyurduğu kurumsal açıklamalarına geçen hafta son vermesinin ardından, benzin ve motorindeki veya indirim miktarları ancak pompaya yansıdığında net olarak ortaya çıkıyor.

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Son dakika: Benzin ve motorine zam
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