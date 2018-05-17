Hepsiexpress’den e-ticaret müşterilerinin hayatını kolaylaştıran akıllı çözümler

E-ticaret taşımacılığına yeni bir soluk kazandıran Hepsiburada, Hepsiexpress iştirakiyle, Türkiye'deki e-ticaret dağıtım sektörünü hızlandırıyor, genişletiyor ve büyütüyor. Yenilikçi hizmet modeliyle; e-ticaret müşterilerini operasyonlarının merkezine koyan Hepsiexpress, sunduğu aynı gün, ertesi gün randevulu ve hafta sonu teslimat seçenekleri ile birlikte randevulu iade hizmetlerini e-ticaret kullanıcılarının hayatına kazandırdı. Hepsiexpress, özel eğitimlerden geçen ve performans sistemine dayalı çalışan profesyonel teslimat filosu sayesinde, müşterilerle sipariş verdikleri ürünleri hasarsız ve güvenilir bir şekilde buluşturuyor.

Türkiye'deki yaklaşık 30 milyar TL'lik çok kanallı ve online perakende pazarının %65'ine erişen ve operasyonlarını yaygınlaştıran Hepsiexpress, sektördeki tüm markalara da bu yenilikçi teslimat modelini sunmaya başladı. Halen hizmet verdiği İstanbul, Kocaeli, Ankara illerine ilaveten Bursa ve İzmir de dahil olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine hizmetlerini götürmeye devam edecek olan Hepsiexpress, geçen yıla göre 5 kat büyümeyi hedefleyerek, yılda ortalama %35 büyüyen e-ticaret sektörünün büyümesine de destek olacak.

Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, Hepsiexpress'in yenilikçi hizmetleriyle ilgili olarak "E-ticaretten alışveriş yapan müşterilerin ihtiyaçlarını gözeterek, müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye yönelik kendi yenilikçi modelimizi oluşturduk. Yaptığımız araştırmalardan yola çıkarak, e-ticaret müşterilerinin siparişlerine daha hızlı ve tercih ettikleri zaman diliminde ulaşabilmeleri için; hafta içi ya da sonu farketmeksizin aynı gün ya da ertesi gün randevulu sipariş seçeneklerini sunmaya başladık. Müşterilerimiz müsaitlik durumlarına göre, randevu erteleme ya da randevulu iade hizmetlerinden de faydalanabiliyor. Özetle, Hepsiexpress ile e-ticaret alışverişinin kontrolü artık müşterilerde. Sizin kargonuzun değil, kargonuzun sizin peşinizden koştuğu bir dönem başlattık. Ayrıca, geliştirdiğimiz performans sistemi ile taşımacılarımızın performansını sürekli takip ediyor, verdiğimiz eğitimlerle onların gelişimine katkıda bulunuyoruz. Hepsiexpress olarak taşıdığımız ürünlere gözümüz gibi bakıyor, alıcılara hızlı ve hasarsız teslimat yapıyoruz. Bu özenli yaklaşımımız bizi pazarda lider konuma taşıdı. Tüm bu farklılıklarımız sayesinde müşteri memnuniyeti oranımızın %99 olduğunu ifade etmekten memnuniyet duyuyorum. Hepsiexpress olarak e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren tüm markalara taşımacılık ve teslimat hizmeti vermeye hazırız." dedi.

E-TİCARET ALIŞVERİŞLERİNDE RANDEVULU TESLİMAT DÖNEMİ

Yenilikçi hizmet modelini oluştururken e-ticaret müşterilerinin beklentilerinden yola çıkan Hepsiexpress'in yaptırdığı "e-ticaret müşteri içgörüsü anketine" göre:

Teslimat zamanı benim için önemlidir diyenlerin oranı: %97 Ertesi gün randevulu hizmeti tercih edenlerin oranı: %65 Özel tercih randevulu hizmeti (hafta sonu, akşam, aynı gün) tercih edenlerin oranı: %35 Teslimat bilgisine önem verenlerin oranı: %99 Teslimat memnuniyetinin tekrar alışveriş yapmayı tetikleme oranı: %98 Randevulu teslimat ödeme yapma oranı: Her iki kişiden biri

Müşterilerin sesine kulak veren Hepsiexpress, randevulu teslimat özelliğiyle e-ticaret müşterilerine aldıkları ürünleri hafta içi veya haftasonu farketmeksizin istedikleri gün ve saat diliminde teslim alma özgürlüğü veriyor. Aynı gün randevulu teslimatın yanı sıra ertesi gün teslimat seçeneğini de değerlendirebilen e-ticaret müşterileri sabah (09:00-13:00 arası), öğlen (13:00-18:00 arası) ve akşam (18:00-23:00 arası) olmak üzere üç ayrı randevu seçeneğinden birini tercih edebiliyor. Müşteriler aynı zamanda randevu saatlerinde değişiklik ve randevulu iade hizmetlerinden de faydalanabiliyor.

HEPSİEXPRESS'DEN AKILLI TESLİMAT

Hepsiexpress, kendi geliştirdiği %100 yerli yazılım sayesinde müşterilerden alınan geribildirimlere göre hizmetlerini sürekli geliştiriyor, yeni ihtiyaçlara göre operasyonlarını güncelliyor, müşteri şikayetlerini anlık takip edip çözüme ulaştırıyor, taşıyıcıların performansını izleyip değerlendiriyor ve müşteri memnuniyetini analiz ediyor. Hepsiexpress taşımacıları, gün içindeki operasyonlarını kullandıkları Hepsiexpress uygulaması ile planlayarak insan hatasına yer vermeden, dijital ortamda planlıyor ve teslimatlarını başarıyla tamamlıyor. Hepsiexpress fark yaratan akıllı teslimat hizmetiyle e-ticaret müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

E-TİCARET ALIŞVERİŞLERİNİN GÜVENİLİR ADI HEPSİEXPRESS

Hepsiexpress kendine ait özel filosunun yanı sıra işlerinde uzman, özel eğitimlerden geçen ve Hepsiexpress teknolojisini kullanarak akıllı teslimat sistemiyle operasyonlarını yöneten, profesyonel taşıma ekibiyle hizmet veriyor. Hepsiexpress taşımacıları, dahil oldukları performans ve teşvik sistemi ile güvenilir taşımacılığın standartlarını yükseltiyor.