Altın fiyatları: 3 Haziran çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram altın ne kadar?

3 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Toplumsal hafıza ve ortak paydalar bir araya geldiğinde kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça fazladır. Altın fiyatları konusunun bu denli araştırılmasının nedeni de budur. Düğün ve nişan gibi törenlerde yeni evlenen çiftlere altın hediye edilir. Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte yanıtı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere göre artış söz konusu. Çeyrek altın bugün 305,70 TL'den alınırken 312,68 TL'den satılıyor. Çeyrek altın bilindiği gibi ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın da çeyrek altın gibi düğünlerde ve törenlerde hediye edilen altın türleri arasındadır. Gram altın bugün 193,34 TL'den alınırken, 193,47 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 609,49

SATIŞ: 625,35

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.270,00

SATIŞ: 1.283,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.261,02

SATIŞ: 1.292,78