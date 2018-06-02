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Altın fiyatları: 3 Haziran fiyatları ne kadar oldu? Bugün ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları konusunda vatandaşların araştırmaları 2 Haziran Cumartesi günü de aynı şekilde devam ediyor. ne kadar? Piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları, fiyatları en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Biz de sabah.com.tr olarak her zaman olduğu gibi en güncel altın fiyatları konusunda bilgileri ve uzman yorumlarını sizler için derledik. Külçe altın, küçük altın, , tam altın, fiyatları burada...

Giriş Tarihi: 2.6.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 11:53
Altın fiyatları: 3 Haziran çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram altın ne kadar?

3 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Toplumsal hafıza ve ortak paydalar bir araya geldiğinde kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça fazladır. Altın fiyatları konusunun bu denli araştırılmasının nedeni de budur. Düğün ve nişan gibi törenlerde yeni evlenen çiftlere altın hediye edilir. Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte yanıtı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


fiyatlarında geçtiğimiz günlere göre artış söz konusu. Çeyrek altın bugün 305,70 TL'den alınırken 312,68 TL'den satılıyor. Çeyrek altın bilindiği gibi ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır.

GRAM ALTIN NE KADAR?

da çeyrek altın gibi düğünlerde ve törenlerde hediye edilen altın türleri arasındadır. Gram altın bugün 193,34 TL'den alınırken, 193,47 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 609,49

SATIŞ: 625,35

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.270,00

SATIŞ: 1.283,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.261,02

SATIŞ: 1.292,78

piyasalar
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Altın fiyatları: 3 Haziran çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram altın ne kadar?
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