Deutsche’nin notu indi hisseleri çakıldı

Almanya
'nın
en büyük bankası Deutsche Bank
, sıkıntılı günler geçiriyor. Rusya ve Avustralya'da skandallarla uğraşırken bir yandan da ABD'de Merkez Bankası Fed'in 'sorunlu borç verenler' listesine eklenen bankanın hem notu düştü hem de hisseleri çakıldı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Deustche Bank'ın notunu A-'den BBB+'ya düşürdü. Not görünümü ise 'gözlem altı negatif'ten 'durağan'a revize edildi. Hisse değeri 9.16 euro ile banka tarihinin en düşük seviyelerinden birine geriledi. Bankanın hisseleri 2018'de yüzde 40'tan fazla geriledi.
S&P NOTU DÜŞÜRDÜ
Not indirimi, Avrupa'nın en büyük yatırım bankası Deustche Bank'ı toparlamaya çalışan yeni CEO Christian Sewing için ciddi bir sorun oluşturdu. S&P'nin bu kararı, ABD'li regülatörlerin bankanın ABD'deki işlemlerini sorunlu bankalar listesine eklemesinden bir gün sonra geldi. Deutsche Bank Avrupa'daki müşterilerine odaklanmaya karar vermişti.