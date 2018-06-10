Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı
'na ilişkin vatandaşa yol gösterecek kitapçık hazırladı. İşte 12 soruda İmar Barışı: BARIŞ NEDİR?
İmar mevzuatına veya ruhsatına aykırı yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi'yle vatandaşların sorunları çözülecek. NEDEN GETİRİLDİ?
Türkiye'de imara aykırı yapılar yüzde 50'inin üzerinde. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül ediyor. İmar sorunları hem mahkemelerde yüzlerce dosya birikmesine neden oluyor hem de vatandaşlar ihtilaflardan dolayı evlerine su, elektrik ve doğalgaz bağlatamıyor. Yapılar ekonomik bir değer ifade etmiyor. İpotek veya teminat olarak gösterilemiyor. HANGİ YAPILAR FAYDALANACAK?
31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar kapsamda. Sadece Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörüm bölgesi ile Tarihi Yarımada'nın çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan'da belirlenen yerler kapsam dışında. KAT MÜLKİYETİ OLACAK MI?
Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvakafat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. HAZİNE TAŞINMAZI İSE NE OLUR?
Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da belge verilebilecek. Vatandaşlar bu belgeyle yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabilecek. NE FAYDA SAĞLAR?
Belgesini alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilecek. O binaların yıkılma endişesi son bulacak. Ama malikler depremsellik tedbirlerini kendileri alacak. MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK?
E-devlet sisteminden ve Çevre İl Müdürlükleri'nden yapılacak. SON TARİH NEDİR?
Başvurular 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. GELİR NEREDE KULLANILACAK?
Deprem, afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak. SON ÖDEME TARİHİ NEDİR?
31 Aralık 2018. Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatabiliyor. BELGE ALAN YAPI YENİLENEBİLİR Mİ?
Alınacak belge, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. BEDEL NASIL HESAPLANACAK?
Başvuru bedeli arsa, emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olacak şekilde hesaplanacak.