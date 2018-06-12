Çetmen’den 200 milyon TL’lik yatırım

Çetmen Mobilya, satış ağını yaygınlaştırmak ve kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir yatırım atağı başlattı. Şirket 200 milyon TL'nin üzerinde yatırım ile yeni nesil bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni fabrikasının 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Aynı zamanda Çetmen Mobilya, 2023 yılı itibarıyla 250'den fazla mağazada hizmet vererek Türkiye
'deki satış ağını güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye'de akla gelen ilk üç mobilya markasından biri olmak için çalıştıklarını belirten Çetmen Mobilya Genel Müdürü Merve Çetmen, "Büyüyen ve gelişen Türkiye'ye yakışır şekilde, biz de markamızı yeni yatırımlarla güçlendirme kararı aldık. 2023 yılında 250'yi aşkın mağazamız ile müşterilerimize hizmet sunacağız. Bir yandan sektörümüzün ve ülke ekonomimizin gelişiminde önemli bir rol üstleneceğiz bir yandan da müşterilerimize en iyiyi sunmaya odaklanacağız. Nihai hedefimiz ise sektörün en güçlü ilk üç markasından biri olmak" dedi.