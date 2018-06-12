Türk oyunları dünyayı sardı

100'den fazla ülkede izlenen Türk
dizilerine artık Türk oyunları da eklenmeye başladı. Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından geliştirilen birçok yerli oyun küresel ligde söz sahibi. Bu şirketlerden biri olan InGame tarafından geliştirilen Zula isimli oyun 100'den fazla ülkede, 11 dilde 10 milyonun üzerinde e-sporsever tarafından oynanarak bir başarı öyküsüne dönüştü. Oyun aynı zamanda Türk dizilerinden de esintiler taşıyor ve bu sayede dünyada daha hızlı yükseliyor. 2 milyondan fazla takipçiyle sosyal medyada büyük bir etkiye sahip Zula'nın her gün 5 bin adet videosu dünya çapında oyuncular tarafından YouTube'a yükleniyor ve bu içerikler ayda 20 milyonun üzerinde izleniyor. Haritalarda Üsküdar, Trabzon, Uzungöl, Safranbolu, Çanakkale gibi bilinen yerler bulunurken, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs kutlamaları ve zillere basıp kaçan çocuklar gibi içerikler oyuncular tarafından ilgiyle karşılanıyor. TÜRK DİZİLERİNDEN ESİNLENDİ
InGame Group Kurucu Ortağı Tuncay Büyükoğlu, "Biz bu oyunu yazmaya başladığımızda, ana stratejimiz Türk dizilerinin başarısını oyun alanında takip etmekti. Türk dizileri dünyada önemli içerik haline geldi, filmlerimiz de buna dahil. Hollywood'un yaptığı başarıyı, biz kendi kültürümüzle gerçekleştirmek istedik. O yüzden tüm dünyanın bu içeriklere aşina olduğu yerli figürleri, karakterleri, ortamları oyunumuzun içinde kullandık. Tüm dünya tarafından da benimsendi. Hatta bu, bizi ayrıştıran, öne çıkaran, rekabet üstünlüğü yaratan değer haline geldi. O yüzdendir ki bu oyun Güney Amerika'da ve Ortadoğu'da çok popüler, Avrupa'da da gayet başarılı, çok iyi gidiyor" şeklinde konuştu. YAKLAŞIK 80'E YAKIN ÜLKEDE OYNANIYOR
"6 yıl önce çıktığımız yolda geldiğimiz yer bizi çok heyecanlandırıyor ve bunu dünya kupası ile taçlandırdık" diyen Büyükoğlu, "6 yıl içinde dünyanın önemli ve sevilen oyunlarından birini üretmiş olduk. Turnuvanın hazırlıkları 1 sene önce başladı. Turnuvanın tanıtımını geçen ekim ayında yaptık ve yol haritasını ortaya koyduk. Brezilya'dan, Avrupa'dan ve diğer ülkelerden takımlar hazırlandı. Bunun dışında Türk takımları da hazırlandı. Binlerce takım buraya gelebilmek için yarıştı ve sayı 6 takıma kadar indi. 6 takım, 2 gün boyunca birbirleriyle mücadele edip büyük ödül için yarıştılar. Biz, e-spor'a inanan ve yatırım yapan bir grubuz. Seneye daha fazla coğrafyadan daha fazla takımın katıldığı bir turnuva olacak" açıklamasını yaptı.