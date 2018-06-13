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Hükümetten son dakika açıklaması haberi geldi ! - 'Bedelli askerlik' çıkacak mı?

Hükümetten ile ilgili son dakika açıklaması haberi geldi. Türkiye'de milyonlarca asker adayının merak içinde beklediği soruların başında bedelli askerlik çıkacak mı? yer alıyor. Daha önce Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada seçimden sonra ağırlıklı önceliğin bedelli askerlik olacağını belirtmesinin ardından dün hükümet kanadından bir açıklama daha geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, katıldığı canlı yayında bedelli askerlik ile ilgili soruları yanıtladı. İşte Elitaş'ın açıklamaları:

Giriş Tarihi: 13.6.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 11:36
Hükümetten son dakika bedelli askerlik açıklaması haberi geldi ! - 'Bedelli askerlik' çıkacak mı?

Son dakika haberi... çıkıyor mu? Hükümetten flaş açıklama geldi. Türkiye'de 5.5 milyon asker adayının merak içinde beklediği bedelli askerlik ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın ardından dün AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ta bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce Binali Yıldırım bedelli askerlik ile ilgili 'Bence şartlar oluştu' şeklinde bir açıklama da bulunmuştu. Bunun üzerine Mustafa Elitaş dün katıldığı Habertürk canlı yayınında milyonlarca asker adayının beklediği bedelli ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

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Hükümetten son dakika bedelli askerlik açıklaması haberi geldi ! - 'Bedelli askerlik' çıkacak mı?
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