Hükümetten son dakika bedelli askerlik açıklaması haberi geldi ! - 'Bedelli askerlik' çıkacak mı?

Son dakika haberi... Bedelli askerlik çıkıyor mu? Hükümetten flaş açıklama geldi. Türkiye'de 5.5 milyon asker adayının merak içinde beklediği bedelli askerlik ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın ardından dün AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ta bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce Binali Yıldırım bedelli askerlik ile ilgili 'Bence şartlar oluştu' şeklinde bir açıklama da bulunmuştu. Bunun üzerine Mustafa Elitaş dün katıldığı Habertürk canlı yayınında milyonlarca asker adayının beklediği bedelli ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...