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Dalaman seferlerine başladı

Kenan GÜRBÜZ
KENAN GÜRBÜZ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
Ryan Air Dalaman seferlerine başladı
İrlanda merkezli havayolu şirketi 'in Dublin-Dalaman seferi gerçekleştirildi. Dublin'den Dalaman'a 184 yolcusuyla gelen Ryan Air'ın ilk uçağı su takı ve törenle karşılandı. Uçaktan inen yolculara personeli tarafından ikramlarda bulunuldu. YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Ryan Air'in Dalaman'a ilk seferini yaptığını ve Dublin'den kalkan uçağın Dalaman'a dolu olarak geldiğini söyledi. Ryan Air'in önemli bir hava yolu şirketi olduğunu anlatan Güvenç, "Bugün Dublin'den Dalaman'a ilk seferini yapan Ryan Air bir dünya devi. Avrupa'nın en çok yolcu taşıyan havayolu firması. 2017'deki yolcu sayısı 120 milyona ulaştı. Hedefleri 430 uçaklık filolarını daha da büyüterek 2020'li yıllarda 200 milyon yolcuya ulaşmak" dedi.

YENİ UÇUŞ PLANLANIYOR
Ryan Air'in bu sene Dublin ve Bratislava'dan Dalaman'a uçuşlar yapacağını anlatan Güvenç, "Önümüzdeki yıllarda Litvanya, Polonya ve gibi ülkelerden Dalaman'a yeni uçuşlar planlıyoruz. Bölgemize ve turizm sektörüne hayırlı olsun" diye konuştu. Ryan Air temsilcisi Nikolas Lardis de "Bu yeni rotanın başlangıcını kutlamak için haziran ve temmuz aylarında seyahat için sadece 9.99 eurodan başlayan fiyatlarla Dublin'den Dalaman'a satış yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.
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Ryan Air Dalaman seferlerine başladı
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