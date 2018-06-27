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ABD, Disney'in 21st 'u satın almasını onayladı

ABD , 'in 21st 'u 71,3 milyar dolara satın almasına 22 bölgesel spor kanalını satması şartıyla izin verdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 22:18 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 22:21
ABD, Disney'in 21st Century Fox'u satın almasını onayladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden 'in 22 bölgesel spor kanalını satması halinde 21st 'u bünyesine katabileceği bildirildi.

İki şirketin birleşmesinin, söz konusu kanalların satılmaması durumunda spor programlarının fiyatlarında artışa neden olacağı kaydedilen açıklamada, The Walt Disney'in bu şartı kabul ettiği duyuruldu.

Şirket, onaylanan 71,3 milyar dolarlık satın alma kapsamında, 21st Century Fox'un film stüdyolarının, X-Men, Avatar, Simpsons ve gibi önemli yapımlarının yayın haklarına sahip olacak. Ayrıca, 21st Century Fox'un on-line televizyon ağları Hulu ve Sky'daki yüzde 39'luk hissesi Walt Disney'in kontrolüne geçecek.

Buna karşın, , Fox Business ve Fox spor kanalları satın almanın bir parçası olmadığından milyarder iş adamı 'ın sahibi olduğu Fox Entertainment Group'un bünyesinde faaliyet göstermeye devam edecek.

Walt Disney, 21st Century Fox'u satın alabilmek için şirkete ilk olarak Aralık 2017'de 52,4 milyar dolar teklif etmişti. Bu teklif, kablolu TV şirketi Comcast ile yaşanan rekabet dolayısıyla kademeli olarak 71,3 milyar dolara yükseltilmişti.

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ABD, Disney'in 21st Century Fox'u satın almasını onayladı
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