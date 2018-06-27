Dolar bugün ne kadar? Son dakika 27 Haziran döviz kuru... Güncel dolar ve euro fiyatı!

Yurttaşlar Türkiye ekonomisindeki durumu merak ediyor ve dolar ne kaç tl? döviz kuru ne kadar? euro ne kadar? sorularına cevap arıyorlar. Biz de sizler için derlediğimiz haberimizde doların ve euronun durumu ile döviz kurlarını ele aldık. 24 Haziran seçiminin ardından piyasalar yeni ekonomi yönetiminin şekillenmesini bekliyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,62 civarında seyrediyor. Seçim sonuçlarının hemen ardından 4,54'ün altına kadar inen dolar daha sonra 4,70 civarına yükselerek dalgalanmıştı. TL dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı göstererek 4,62 seviyesine indi.

Euro/TL de 5,39 civarında hareket ediyor.

Son birkaç günde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dış ticaret politikası hakkındaki endişelerle iki haftanın en düşük seviyelerine gerileyen dolar uluslararası piyasalarda dün toparlandıktan sonra bugün yatay seyrediyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6420 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4110 lira olmuştu.