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bugün ne kadar? Son dakika kuru... Güncel dolar ve fiyatı!

Tarihi 24 Haziran seçimlerinin ardından ın piyasadaki hareketliliği de günden güne değişiyor. Vatandaşlar doların, nun ve kurunun durumunu araştırırken ? Dolar kuru ne kadar oldu? ne kadar? sorularına da cevap arıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 4,6230 liradan, euro ise 5,3900 liradan güne başladı. İşte güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 27.6.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 15:04
Dolar bugün ne kadar? Son dakika 27 Haziran döviz kuru... Güncel dolar ve euro fiyatı!

Yurttaşlar Türkiye ekonomisindeki durumu merak ediyor ve ne ? kuru ne kadar? ne kadar? sorularına cevap arıyorlar. Biz de sizler için derlediğimiz haberimizde doların ve euronun durumu ile döviz kurlarını ele aldık. 24 Haziran seçiminin ardından piyasalar yeni ekonomi yönetiminin şekillenmesini bekliyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,62 civarında seyrediyor. Seçim sonuçlarının hemen ardından 4,54'ün altına kadar inen dolar daha sonra 4,70 civarına yükselerek dalgalanmıştı. TL dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı göstererek 4,62 seviyesine indi.

Euro/TL de 5,39 civarında hareket ediyor.

Son birkaç günde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dış ticaret politikası hakkındaki endişelerle iki haftanın en düşük seviyelerine gerileyen dolar uluslararası piyasalarda dün toparlandıktan sonra bugün yatay seyrediyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6420 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4110 lira olmuştu.

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Dolar bugün ne kadar? Son dakika 27 Haziran döviz kuru... Güncel dolar ve euro fiyatı!
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