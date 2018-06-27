THY milli uçak içi eğlence sistemi uygulamaya koydu

İlk etapta Türk Hava Yolları'nın koltuk arkası özel ekranları bulunmayan 44 adet dar gövde uçağında uygulanacak sistem ile yolcular kişisel elektronik cihazları üzerinden uçak içi eğlence sistemine bağlanabilecekler. Hayata geçen sistem ile birlikte Türk Hava Yolları filosunda uçak içi eğlence sistemine sahip (AVOD) uçakların oranı yüzde 95'e ulaşacak.

Kablosuz uçak içi eğlence sisteminin hayata geçmesiyle ilgili olarak konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; "Türk Hava Yolları iştiraklerinden "Türk Hava Yolları Teknik A.Ş." ve "Havelsan" işbirliği ile Türkiye'de ilk kez yerli ve milli olarak geliştirilen "Kablosuz Uçak İçi Eğlendirici Sistem" uygulamasının ilk kullanıcısı olmaktan dolayı gururluyuz. Atılan adımların Türk Sivil Havacılığının gelişimi açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bayrak taşıyıcı havayolu olarak yolcu memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımızdan hareketle yolcularımızın seyahatlerini daha keyifli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uçak içi eğlence sistemini filomuzda bulunan uçakların yüzde 95'ine uygulayarak yolcumuzun kullanımına sunmuş olmaktan mutluyuz" dedi.

Yolcuları kişisel cihazlarından uçak içi Wi-Fi ağına bağlanarak bu sistem için özel olarak hazırlanan medya içeriğini görüntüleyebilecekler.

Kablosuz U��ak İçi Eğlence Sisteminin kişisel cihazlar (tablet, akıllı telefon ve notebook) aracılığı ile kullanılabilmesi için "Wi-fi Entertainment" isimli uygulamanın uçuş öncesinde akıllı telefonlara yüklenmiş olması gerekmekte. Mobil cihazların yanı sıra yolcular dizüstü bilgisayarlarından da Google Chrome tarayıcısı kullanarak kablosuz eğlence sistemini kullanabilecekler.

Kablosuz Uçak İçi Eğlence Sistemi aracılığıyla yolcular 250'den fazla film, 700'den fazla TV programı içeriği ve 2 bini aşkın müzik albümüne ve 19 binden fazla şarkı ve daha fazla içeriğe erişim sağlayabiliyor. Türk Hava Yolları'nın kablosuz uçak içi eğlence sistemi tanıtım filmini; https://we.tl/H6H3RqYpSy linki üzerinden izleyebilirsiniz.

