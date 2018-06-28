Kâğıt çamurundan enerji üretiyor

Episome
Biyoteknoloji, kağıt çamurundan enerji
üretmeyi hedefleyen inovatif projesiyle ciddi bir başarı yakaladı. DCP fonundan 500 bin euroluk yatırım alan şirket, endüstriyel protein ve enzim teknolojilerinde Türkiye
'de çok az firmada olan teknolojilere sahip. Bu sayede biyogaz, tekstil, deri, kağıt, nişasta ve biyoyakıt endüstrilerine sürdürülebilir ürünler sağlayarak ciddi bir enerji verimliliği ortaya koyuyor. 2014'TE KURULDU Episome Biyoteknoloji
, araştırma-geliştirme laboratuvarı olarak GOSB Teknopark'ta 2014 yılında kuruldu. Bir ulusal ve bir de uluslararası patent başvurusu bulunan Episome'un, geliştirdiği en önemli ürün dünyada ilk defa bu anlamda kullanılan Epicellulyse XT oldu. Bu ürün sayesinde, kağıt üretimi yapan kuruluşların üzerine para vererek bertaraf ettirdikleri atıklarından biyoenerji ve organik gübre üretimi mümkün hale geliyor. AR-GE ILE BÜYÜYOR
Firmanın, yenilenebilir ve yerli enerji üretimine olanak sağlayacak bu sistemi geliştirilmesi ve yaygınlaştırması enerjide dışa bağımlılığı azalttığı gibi, sanayi tesislerinin atıklarından enerji elde etmelerini sağlayarak kârlılıklarını ve dünyadaki rekabetçi güçlerini arttırmalarına da olanak sağlıyor. Şirket yetkilileri hedeflerini şöyle özetliyor: "Türkiye ve Avrupa'da yeni fabrikalarla çalışmak ve ürünteknoloji tedarik etmek ikinci adım olacak. Nihai hedef ise tabi ki dünyada bu teknolojiyi geçerli ve kalıcı kılabilmek. Bu çalışmalar devam ederken Episome Ar-Ge şapkasını hiç çıkarmadan yeni ürünler geliştirmeye ve yeni patent başvuruları yapmaya devam edecek."