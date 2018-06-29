Emekliye son dakika zam müjdesi açıklaması! – Emekliye maaşına Temmuz zammı gelişmesi

Son dakika haber: Emekliye beklenen zam müjdesi geldi. Milyonlarca emeklinin merak içinde beklediği zam haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Daha önce açıklanan veriler doğrultusunda ilk 5 aylık enflasyona bağlı olarak bu oranın yüzde 6.77 olarak belirlenmesine rağmen Haziran ayındaki enflasyon tutarı emeklilerin yüzünü güldürdü. Haziran ayında gerçekleşecek enflasyon oranları ile birlikte emekli maaşına yapılacak zam miktarı yüzde 7.27 oranlarına çıkması bekleniyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketlerinde çıkan sonuçlar doğrultusunda yılın ilk yarısında TÜFE yüzde 7.27 olarak belirlendi.