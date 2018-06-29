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ye son dakika zam müjdesi açıklaması! – Emekliye maaşına Temmuz zammı gelişmesi

Milyonlarca ye son dakika zam haberi geldi. Türkiye’de 12. 3 milyon emeklinin gözü kulağı bu haberde. Emeklilerin bu yaz yüzleri fazlasıyla gülüyor. Ramazan bayramında aldıkları bin liralık ikramiyenin ardından şimdi de Temmuz zammını beklemeye koyuldu. Daha önce SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 6.77 olarak tahmin edilmişti. Ancak uzmanların tahminine göre Haziran ayı enflasyon değerleri ile birlikte bu rakam yukarılara sıçrayarak 7.27’ye yükselecek. Öte yandan emekliler maaşlarla birlikte yüzde 4’lük ek ödeme payı da alacaklar. Peki herkesin merak ettiği soruların başında ‘En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?’ Yeni emekli olanlar ikramiyeden ve zamdan faydalanabilecekler mi? soruları geliyor. Sabah.com.tr ekibi olarak mı ile ilgili merak edilen tüm konuları sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.6.2018 07:01 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 07:10
Emekliye son dakika zam müjdesi açıklaması! – Emekliye maaşına Temmuz zammı gelişmesi

Son dakika haber: ye beklenen zam müjdesi geldi. Milyonlarca emeklinin merak içinde beklediği zam haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Daha önce açıklanan veriler doğrultusunda ilk 5 aylık enflasyona bağlı olarak bu oranın yüzde 6.77 olarak belirlenmesine rağmen Haziran ayındaki enflasyon tutarı emeklilerin yüzünü güldürdü. Haziran ayında gerçekleşecek enflasyon oranları ile birlikte emekli maaşına yapılacak zam miktarı yüzde 7.27 oranlarına çıkması bekleniyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketlerinde çıkan sonuçlar doğrultusunda yılın ilk yarısında TÜFE yüzde 7.27 olarak belirlendi.

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Emekliye son dakika zam müjdesi açıklaması! – Emekliye maaşına Temmuz zammı gelişmesi
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