İlk gün 2 milyar dolarlık satış

24 Haziran seçim
lerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ilk turda seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın da Meclis'te çoğunluğu sağlaması, yerli yatırımcıları harekete geçirdi. Seçim sonrasındaki ilk işlem günü olan 25 Haziran
'da yerli bireysel yatırımcı 865 milyon dolar, şirketler ise 1 milyar 120 milyon dolarlık döviz sattı. İlk gün toplam 1 milyar 985 milyon dolarlık satış yapıldı. Seçim öncesindeki son iş günü olan 22 Haziran'da da 1 milyar dolarlık satış oldu. Böylece iki günde 3 milyar dolarlık satış yapıldı. TL 22 Haziran'dan bu yana dolar karşısında değer kazanan tek para birimi oldu. YABANCI GERİ DÖNDÜ
Öte yandan yılbaşından bu yana özellikle borsa
da satış ağırlıklı pozisyon alan yabancı yatırımcılar, tekrar piyasaya geri dönüyor. 14-22 Haziran tarihleri arasındaki haftada yabancılar borsada 225.4, tahvil-bonoda ise 131.5 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların borsada 8-22 Haziran arasındaki iki haftada gerçekleştirdiği net alım 515 milyon dolara ulaştı. TÜRK LİRASI POZİTİF AYRIŞIYOR
Türk varlıklarında seçim sonrasında başlayan pozitif ayrışmanın devam ettiğini belirten GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Kabine ve ekonomi yönetimine ilişkin olumlu beklentiler, seçim sonrası performansta etkili olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP
Lideri Devlet Bahçeli
'nin seçim sonrası ilk görüşmelerinde OHAL
'in uzatılmayacağına dair mutabakata varılmış olması haberi de kurun geri çekilmesine dayanak oluşturdu" dedi.