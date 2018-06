Güneydoğu’da turizm atağı

BUGÜN NELER OLDU

Tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri, zengin Türk mutfağı ile Güneydoğu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nin, tarihi eserlerinin çokluğu ve doğal güzellikleri nedeniyle özellikle kültür turizm i açısından büyük potansiyel taşıdığını söyleyen Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Akcan, "Bölge çeşitli nedenlerle bu potansiyelden yararlanamıyordu. Özellikle yaşanan terör olayları ve güvenlik konusundaki kaygılar bölgedeki turizm potansiyelini olumsuz etkilemekteydi. Son yıllarda bölgede sağlanan huzur ortamı ve artan güvenlik algısı bütün bu güzelliklerin yeniden canlanmasına ve bu yüksek potansiyelin tekrar gündeme gelerek ilginin artmasına sebep oldu" açıklamasını yaptı.Tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşim yeri olarak kullanılan ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve kültürel açıdan zengin bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Akcan, "Artan ilgi ile birlikte ziyaretçi sayılarında yüzde 50'nin üzerinde artış yaşanmakta. Bölgenin geçtiğimiz yıllardaki turizm potansiyeline ve ziyaretçi sayılarına bakıldığı zaman, aslında ne kadar yüksek bir ilgi ve talep olduğunu kolayca söyleyebiliriz" dedi. Bölgedeki göçlerin sebeplerinin başında işsizlik ve terör geldiğini aktaran Akcan, "Bu önemli iki sorun bölge halkı için yaşam koşullarında büyük bir problem oluşturuyordu. Her iki sorununda çözümünde en büyük pay, turizmin hızlı yükselişi oldu. Artan turizm potansiyeli de beraberinde istihdamı artırdı, göç oranları azaldı. Tedarikçilerden, hizmet sağlayıcılara, üreticilerden, satıcılara, taşıma işinden yiyecek & içecek işletmelerine varıncaya dek turizm çok merkezli bir oluşum ve farklı alt kollara ayrılarak bölgemize çoklu faydalar sağlamakta" değerlendirmesini yaptı.Güneydoğu'da yabancı turist sayısında artış yaşandığını söyleyen Akcan, "İran'dan ciddi talep var. Özellikle Mardin, Şanlıurfa , Gaziantep hareketliliğin yaşandığı yerler" açıklamasını yaptı. Yapılacak tanıtımlarla bölgesel hareketliliğin artacağına vurgu yapan Akcan, "Her il ayrı ayrı üzerine düşeni yaparak turizm potansiyelinin yükselmesini ve artmasını hızlandırabilir. Bölgenin güvenliği, farklılığı, sahip olduğu kültürel miras ulusal ve uluslararası arenalarda gösterilerek turizm ayağında ciddi artış yaşanabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde popüler noktaları saymak için çok uzun bir liste yapmak gerek. Herkesi bu doğal ve eşsiz güzellikleri görmek, bu dokuyu, tarihi, lezzetleri, sıcakkanlı insanını tanımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak için buraya davet ediyorum. Bölge halkı da sürdürülebilir turizmin en önemli unsurunun insan olduğunun bilincinde. Turistlere olan yaklaşımları her zamankinden daha yardımcı ve güler yüzlü" değerlendirmesini yaptı.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 2011-2015 yılları arasında yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğunu aktaran Mete Akcan, "Gelen misafirleri ağırlayacak konaklama, eğlence, yiyecek ve içecek işletmeleri var. Son yıllarda tekrar yükselen talepler doğrultusunda yeni yatırımlar da yapılmaya başlandı ve yeni tesisler açıldı. Her geçen gün yeni açılan tesis sayısı artmaya devam ediyor" dedi. Turizmdeki bu artışın ardından, Güneydoğu Anadolu illerinde turizme yatırımın teşvik edildiğini ifade eden Akcan, özellikle Gaziantep bölgesinde yatırımlarda artış yaşandığını aktardı.