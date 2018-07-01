Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar ve euro fiyatı! (1 Temmuz 2018 dolar - euro fiyatları)

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen tarihi seçimlerin ardından başlayan düşüş eğilimini bugün açılışta da devam ettiren dolar/TL, 4,5657'ye kadar geriledi ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4,5710 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 5,3210'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 5,9940'tan işlem görüyor.

Dolar/TL, dün ABD'de açıklanan büyüme verisinin tahminlerin altında kalmasının ardından yüzde 0,76 değer kaybederek günü 4,5854'ten tamamlamıştı.

ANALİSTLERE GÖRE TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI

Analistler, hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlayan Türk lirasındaki pozitif ayrışmasının devam ettiğini belirterek, hafta başından bu yana diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kaybettiği dönemde Türk lirasının yüzde 2,3 değer kazandığını kaydetti.

DOLAR

ALIŞ(TL)4,5830

SATIŞ(TL)4,5903

EURO

ALIŞ(TL)5,3558

SATIŞ(TL)5,3716