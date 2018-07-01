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Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar ve euro fiyatı! (1 Temmuz 2018 dolar - euro fiyaarı)

Tarihi 24 Haziran lerinin ardından vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. kurunun ne kadar olduğunu merak eden yurttaşlar, dolar ile euronun da ne kadar olduğunu büyük bir merakla takip ediyor. Seçimlerin ardından 25 Haziran'da düşüş yaşayan dolar, 1 Temmuz 2018'e nasıl başladı? Döviz kuru ne kadar? Dolar ve euro kaç ? Dolar fiyatları ne kadar? Euro ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.7.2018 09:07
Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar ve euro fiyatı! (1 Temmuz 2018 dolar - euro fiyatları)

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen tarihi lerin ardından başlayan düşüş eğilimini bugün açılışta da devam ettiren dolar/, 4,5657'ye kadar geriledi ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4,5710 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 5,3210'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 5,9940'tan işlem görüyor.

Dolar/TL, dün ABD'de açıklanan büyüme verisinin tahminlerin altında kalmasının ardından yüzde 0,76 değer kaybederek günü 4,5854'ten tamamlamıştı.

ANALİSTLERE GÖRE TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI

Analistler, hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlayan ndaki pozitif ayrışmasının devam ettiğini belirterek, hafta başından bu yana diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kaybettiği dönemde Türk lirasının yüzde 2,3 değer kazandığını kaydetti.

DOLAR

ALIŞ(TL)4,5830

SATIŞ(TL)4,5903

EURO

ALIŞ(TL)5,3558

SATIŞ(TL)5,3716

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