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Kaçak yapılardan yer kalmayan yaylanın sakinleri için sıraya girdi

Türkiye genelinde getirilen uygulaması, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan 4 bini aşkın kaçak yapı sahibini harekete geçirdi. Trabzon ile Giresun sınırında yer alan, kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası'nda vatandaşlar, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yapmaya başladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 16:03
Kaçak yapılardan yer kalmayan yaylanın sakinleri İmar Barışı için sıraya girdi

Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, bölgedeki bütün yaylalarda anormal kaçak yapılaşma olduğunu belirtti, "Kaçak yapıları yasalaştırırsak yayla denilen kavramı ortadan kaldıracağız" dedi.

İlk etapta Trabzon'da 1750, Giresun'da 1700, Rize'de 350, Gümüşhane'de ise 306 olmak üzere toplam 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Bölgede ilk yıkımlar Uzungöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde bulunduran Trabzon'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirildi. İlçede 6 yaylada tespit edilen 573'ü tamamlanmış, 203'ü yapım aşamasında, 776 kaçak yapı için harekete geçen ekipler Çaykara ve Köprübaşı ilçeleri sınırlarında yer alan Barma Yaylası'nda ilk yıkımı gerçekleştirdi. Bölgede kaçak yapı sahiplerinin artan tepkileri üzerine yıkımlara ara verildi.

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Kaçak yapılardan yer kalmayan yaylanın sakinleri İmar Barışı için sıraya girdi
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