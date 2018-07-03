İklim değişikliği için eylem planı yolda

Dünya Çimento Birliği tarafından Paris'te düzenlenen Küresel İklim Değişikliği Forumu'nda, iklim değişikliğine karşı çimento endüstrisinin atması gereken adımlar tartışıldı. 30'u aşkın ülkeyi kapsayan üye ağıyla 1 milyar tondan fazla çimento üretim kapasitesini temsil eden birlik, endüstrinin karbondioksit (CO2) salımının azaltılması ve Paris İklim Anlaşması
çerçevesinde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koydu. Dünya Çimento Birliği İklim Değişikliği Program Direktörü Bernard Mathieu, "İlk kez düzenlenen Dünya Çimento Birliği Küresel İklim Değişikliği Forumu, Paris İklim Anlaşması hedeflerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi yolunda, inovasyon ve teknolojiyi en önemli belirleyici unsur olarak öne çıkarmıştır" dedi. Dünya Çimento Birliği, forumda alınan kararlardan yola çıkarak, Eylül 2018'de dünya çimento endüstrisi için ortak bir 'İklim Değişikliği Eylem Planı' açıklayacak.