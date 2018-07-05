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mağdurları alacaklarını tahsil edemedi

mağdurlarından yaklaşık 2 bin kişinin icra takibi kabul edilirken, muhatap bulamadıkları için alacakları tahsil edilemedi

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Çiftlik Bank mağdurları alacaklarını tahsil edemedi
Binlerce kişiyi para kazanma vaadi ile dolandırarak yurtdışına kaçan Kurucusu 'ın hâkim, savcı, doktor ve icra müdürlerini de ağına düşürdüğü ortaya çıktı. Paralarını tekrar alabilmek için icra takibinde bulunan yaklaşık 8 bin kişi, WhatsApp üzerinden haberleşme sağlayarak Çiftlik Bank'a ait olan ve atıl durumda bulunan taşınmazların peşine düştü. Mağdurların kendi imkânlarıyla yaptığı araştırma çerçevesinde sadece Akhisar, Burgaz ve Saray'da bulunan taşınmazların değerinin 40 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.

2 BİN KİŞİ İCRAYI KESİNLEŞTİRDİ
Edinilen bilgiye göre, 132 bin 122 mağdur arasında bulunan binlerce kişi alacağını tahsil etmek için mahkemeye başvuruda bulunmadı. Sadece yüksek miktarda para kaptıran kişiler alacaklarını tahsil etmek için yargıya başvururken, 2 bin kişinin başvurusu kabul edildi. Taşınmazlar hakkında satış yaptırmak isteyen mağdurlar, savcılığa başvurarak gereğinin yapılması talebinde bulundu.
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Çiftlik Bank mağdurları alacaklarını tahsil edemedi
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