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de devrim nitelediğinde karar! odasına tapu

de devrim niteliğinde bir karar alan hükümet, tahsisli lerde odanın % 20’lik kısmını satma hakkı tanıdı. Çalışmayla turizmin 12 aya yayılacağını belirten TTYD Başkanı Oya Narin, “4 milyar $’lık gelir sağlanacak” dedi. Tesis yatırımcılarının öncelikle tahsis süresini 49 yıla uzatmak için başvuru yapacağını belirten Narin, bununla eş zamanlı dönüştüreceği odalar için de devlete başvuruda bulunulacağını kaydetti ve "Her iki çalışma için son başvuru tarihi 5 " diye konuştu.

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 10:49
Turizmde devrim nitelediğinde karar! Otel odasına tapu

lerin tahsis süresini 49 yıllığına uzatarak yatırımcısının elini rahatlatan hükümet, geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenlemeye daha imza attı. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklikle yatak kapasitesinin yüzde 20'sini aşmaması kaidesiyle, odaları üçüncü kişilere satma ve devretme hakkı tanındı. Bireysel irtifak adı verilen ve turizm yatırımcısında doping etkisi yaratan bu çalışmayla, 5 aya sıkışan turizm hareketi 12 aya yayılırken ilave 4 milyar dolarlık da gelir sağlanacağı öngörülüyor.

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Turizmde devrim nitelediğinde karar! Otel odasına tapu
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