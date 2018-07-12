12 Temmuz güncel dolar kuru! - Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?

Haftasonunun yaklaşması ile birlikte bugün (Perşembe) vatandaşların en çok arattığı konuların başında dolar ne kadar oldu? Güncel döviz fiyatları nedir? gibi sorular yer alıyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar şuanda yükselmeye devam ediyor. Asya'dan gelen Japon perakendecilerin yaptığı satışlarla doların yükselmesindeki neden olarak görülüyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Şuanda 4.8696 olarak alınan dolar satışta ise 4,8767 olarak güne bu şekilde devam ediyor. Sabah saatlerinde oldukça yüksek başlayan dolar saatin ilerlemesi ile birlikte az da olsa bir düşüş yaşadı. Doların önümüzdeki saatlerde daha çok düşmesi bekleniyor.

Dolar kuru, 4.9743 TL'ye yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, sonrasında 4.9050 seviyelerine geri çekildi.

Böylelikle dolar, TL karşısında Asya piyasalarında Japon perakendecilerden geldiği söylenen satışlarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

EURO NE KADAR?

ALIŞ(TL)5,7005

SATIŞ(TL)5,7053