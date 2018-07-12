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güncel ! - Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?

Dolar bugün ne kadar oldu? 24 Haziran seçimlerinden sonra kurlarındaki inişli çıkışlı grafik sürmeye devam ediyor. Dün gece yaşanan ve doları yurtdışı kaynaklı yaşanan artış doları tarihinin rekor seviyesini yaşadı. Gece yarısı 4.97 rakamlarını gören dolar sabah saaeri itibariyle 4.87 seviyelerine düşmüş bulunmakta. Gün içinde daha da aşağıları göreceği ön görülen doların yükselme sebebi ise Japon bireysel yatırımcıların yaptığı satışların etkili olduğu belirtildi. Peki güncel dolar fiyatı ne kadar? Dolar bugüne nasıl başladı? güncel na haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 15:04
12 Temmuz güncel dolar kuru! - Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?

Haftasonunun yaklaşması ile birlikte bugün (Perşembe) vatandaşların en çok arattığı konuların başında dolar ne kadar oldu? Güncel fiyaarı nedir? gibi sorular yer alıyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar şuanda yükselmeye devam ediyor. Asya'dan gelen Japon perakendecilerin yaptığı satışlarla doların yükselmesindeki neden olarak görülüyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Şuanda 4.8696 olarak alınan dolar satışta ise 4,8767 olarak güne bu şekilde devam ediyor. Sabah saatlerinde oldukça yüksek başlayan dolar saatin ilerlemesi ile birlikte az da olsa bir düşüş yaşadı. Doların önümüzdeki saatlerde daha çok düşmesi bekleniyor.

, 4.9743 TL'ye yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, sonrasında 4.9050 seviyelerine geri çekildi.

Böylelikle dolar, TL karşısında Asya piyasalarında Japon perakendecilerden geldiği söylenen satışlarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

EURO NE KADAR?

ALIŞ(TL)5,7005

SATIŞ(TL)5,7053

piyasalar
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12 Temmuz güncel dolar kuru! - Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?
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