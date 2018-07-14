Savunmada rekor ATAK 1.5 milyar dolar

Pakistan
eskiyen Bell AH1 Cobra helikopterinin yerine T-129 Atak
'ları koyuyor. Tek seferde savunma sanayisinde yapılan en büyük ihracat
olma özelliğini taşıyan anlaşmayı Savunma Sanayi Başkanlığı duyurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ
) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında yapılan anlaşma uyarınca yaklaşık olarak 50 milyon dolarlık birim fiyatı olan ATAK helikopterleri için 1.5 milyar dolar arasında bir gelir elde edilecek. TEK İMZAYLA YILLIK REKOR
TUSAŞ bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında da geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağladı. Pakistan ayrıca yine TUSAŞ'ın ürettiği eğitim uçağı Hürkuş ve ANKA İHA ile de ilgileniyor. ATAK helikopterinin bu tek kalemde satışı aynı zamanda tüm savunma sanayisinin yıllık ihracatı büyüklüğünde. Geçtiğimiz yıl 1.73 milyar dolarlık ihracat rekoru bulunan savunma sanayisi ürünlerinde bir önceki rekor 1.64 milyar dolar ile 2014 yılında yapılmıştı. 5 Temmuz'da Pakistan ile anlaşmaya varılan ve 5 milyar dolar gelir olacağı iddia edilen Milli Gemi Projesi (MİLGEM
) ile toplamda yapılan anlaşmaların miktarı 6.5 milyar dolara kadar çıkıyor. Bu rakam da yıllık ihracat rekorunun neredeyse dört katı. MİLGEM projesinde teslimatlar 2024'te bitecek. Türkiye'nin savunma sanayisinde birçok ürün Tayland, Filipinler, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin de radarında. SINIFININ EN İYİ PERFORMANSINA SAHİP
Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, yeni nesil görev ve silah sistemleri ve sınıfındaki en üstün performans ve manevra özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor