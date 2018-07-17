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’ye emanet

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Emlak Konut Hakan Gedikli’ye emanet
Murat Kurum'un yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanmasıyla GYO'da boşalan göreve Genel Müdür Yardımcısı getirildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () yapılan açıklamada yönetim kurulunun dün verdiği karar açıklandı. KAP'ta yer alan açıklama şöyle: "'un istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapan Hakan Gedikli'nin atanmasına, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK.'nun 315.madde 1. fıkrası gereği Hakan Gedikli'nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir" denildi. 1975 doğumlu olan Hakan Gedikli, 1994 yılında Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesin'den, 2000 yılında da Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrameti Bölümünden mezun oldu. 2000 - 2006 yılları arasında Sultanbeyli Belediyesi'nde çeşitli kademelerde görev yaptı. 2006 - 2018 yılları arasında Emlak Konut GYO'da sırasıyla, Etüd Proje Müdürü, Emlak ve Planlama Müdürü, Emlak ve Planlama Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
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Emlak Konut Hakan Gedikli’ye emanet
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