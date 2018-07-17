Emlak Konut Hakan Gedikli’ye emanet

Murat
Kurum'un yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanmasıyla Emlak Konut
GYO'da boşalan göreve Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedikli
getirildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP
) yapılan açıklamada yönetim kurulunun dün verdiği karar açıklandı. KAP'ta yer alan açıklama şöyle: "Murat Kurum
'un istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapan Hakan Gedikli'nin atanmasına, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK.'nun 315.madde 1. fıkrası gereği Hakan Gedikli'nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir" denildi. 1975 Trabzon
doğumlu olan Hakan Gedikli, 1994 yılında Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesin'den, 2000 yılında da Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrameti Bölümünden mezun oldu. 2000 - 2006 yılları arasında Sultanbeyli Belediyesi'nde çeşitli kademelerde görev yaptı. 2006 - 2018 yılları arasında Emlak Konut GYO'da sırasıyla, Etüd Proje Müdürü, Emlak ve Planlama Müdürü, Emlak ve Planlama Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.