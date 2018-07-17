Kayıp ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? Cezası kaç TL? Nüfus Müdürlüğü 2018

2 Nİsan 2018 itibari ile yeni ehliyet ve eski ehliyet işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden yapılıyor. Ehliyeti kaybetmek, tıpkı kimliği kaybetmek kadar risklidir. Çünkü kötü niyetli insanların eline geçmesi durumunda sizin adınıza her türlü işlemi yapabilirler. Bu haberimizde yeni veya eski tip ehliyetini kaybedenler veya çaldıranlar vatandaşların neler yapması gerektiğini anlatıyoruz. Peki ehliyetimi çıkarmak için nereye başvurmalıyım? Çalınan veya kaybolan ehliyetimi çıkarmak için gerekli olan belgeler nelerdir? Ehliyet kaybetmenin cezası ne kadar? İşte yeni ve eski tip ehliyetlerin çalınması veya kaybolması durumunda merak edilenler...

KAYIP EHLİYET BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Ehliyetini kaybedenler veya çaldıranlar yeni ehliyet çıkarmak için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmalıdırlar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yoğun olduğu için öncesinde ALO 199 hattını arayarak kaybolan veya çalınan ehliyet işlemleriniz için randevu alırsanız, daha az süre beklemiş olursunuz. Aksi takdirde randevu alan vatandaşlar işlemlerini bitirdikten sonra sıra size gelecektir. Bu yüzden saatlerce beklemek durumunda kalabilirsiniz.

KAYIP EHLİYET İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

ALO 199 üzerinden randevu işleminizi yaptıktan sonra Kaybettiğiniz ehliyetinizi yeniden çıkarmak istediğinizde istenen belgeler aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır. Bu başlıklar alt başlıklarda tek tek açıklanmıştır.

- Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği,

- Sürücü Olur Sağlık Raporu (Kayıp ehliyeti yeniden çıkarmanız durumunda sürücü sağlık raporu almanız gereklidir. Sağlık raporunu almaya giderken yanınızda vesikalık fotoğraf bulundurmayı unutmayın. Özel kurumlarda şuan için 30 TL ile 50 TL arasında bir ücret alınmaktadır. Devlet hastanelerinden ücretsiz olarak alınabilir.)

- Biyometrik fotoğraf,

- Ehliyet Kart ücreti ödemeleri, ( Bu ücreti Maliye Bakanlığı Veznelerine yani Vergi Dairelerinin veznelerine yada belirtilen bankalara yatıracaksınız. Daha önceden bu ücreti Emniyet Genel Müdürlüğünde işlem yaparken ödeme yapabilmekteydiniz. Bu uygulama şuan yok. İşleme giderken önceden ödemenizi kesinlikle yapmanız gereklidir. Ödemeniz gereken ücret toplamda 15 TL'dir. Ancak bunun 13 TL'si değerli kağıt, 2 TL'si ise hizmet bedelidir.)

- Kan grubu kartı ( Kan grubunuzu bilmeniz yeterlidir)

- Dilekçe ve parmak izi.

KAYIP EHLİYET İÇİN İLAN VERECEK MİYİM?

Eski tip uygulamalarda nüfus cüzdanını yada ehliyet belgesini kaybedenlerin ilan vermesi gerekmekteydi. Fakat yeni uygulamada vatandaşın ilan verme gibi bir zorunluluğu yok, sadece isteyenler verebilir. Yani dileyen ilan verebilir.

GEÇİCİ EHLİYET VERİLECEK Mİ?

Müracaatınızın ardından size 15 gün süreli geçici ehliyet belgesi verilir. Ehliyetiniz de yaklaşık olarak 10 gün içerisinde adresinize gelmiş olur.

2018 EHLİYET KAYBETMENİN CEZASI NE KADAR?

Eskiden olduğu gibi ehliyetini kaybedenler herhangi bir ceza ücreti ödemez. Sadece ehliyet belgesi çıkarma ücreti ödersiniz. Burada önemli olan husus, eski ehliyet belgesini kaybedenler yeni ehliyet belgesi çıkarma hizmetinde yararlanacağı için ehliyet yenileme ücreti gibi sadece 15 TL ödeyeceklerdir. Fakat yeni ehliyetini kaybedenler ise 159 TL ödeyecektir. Dolayısıyla yeni ehliyet sahibi olanlar daha yüksek ücret ödeyecekler.

KAYBOLAN YENİ EHLİYET İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Yeni tip ehliyet belgesi olanların da ehliyetini kaybetmesi durumunda ödenen ücret dışında geri kalan işlemler yukarıdaki gibidir. Çünkü bu şekilde olanlar yeni ehliyet belgesi çıkarma indiriminden artık yararlanamaz. Yeni ehliyet almış ve bu belgesini kaybetmiş yada çaldırmış olan vatandaşlar 159 TL ücret ödemek zorundadır. Bu ödemeyi de vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırabilirsiniz.

- Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

- Sürücü Sağlık Raporu (Resmi ya da özel sağlık kuruluşlarından alınabilecektir. 2016 yılından sonra alınan raporlar bakanlıkça belirlenen yeni formatta olacaktır.)

- 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

- Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin (2018 yılı için 134+25=159 TL) vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz.

- Dilekçe(Emniyette verilecektir)