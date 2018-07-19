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TL?

kurundaki hareketliliği yakından takip etmek isteyen yurttaşlar, kaç TL? Dolar kuru ne kadar oldu? sorularıyla dolar ve döviz fiyatları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen tl? 19.07.2018 dolar kaç tl?

Giriş Tarihi: 19.7.2018 09:46
Dolar Bugün Kaç TL?

Kapalıçarşı'da 4,8050 liradan alınan , 4,8070 liradan satılıyor. 5,5960 liradan alınan euro satış fiyatı ise 5,5980 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 4,8180 lira, euronun satış fiyatı ise 5,6060 lira olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran konut satış istatistikleri

11.30 İngiltere, haziran perakende satışlar

14.30 Türkiye, temmuz ayı TCMB Beklenti Anketi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, temmuz Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü

piyasalar
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Dolar Bugün Kaç TL?
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