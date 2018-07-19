Dolar Bugün Kaç TL?

Kapalıçarşı'da 4,8050 liradan alınan dolar, 4,8070 liradan satılıyor. 5,5960 liradan alınan euro satış fiyatı ise 5,5980 lira olarak belirlendi.



Dün kapanışta doların satış fiyatı 4,8180 lira, euronun satış fiyatı ise 5,6060 lira olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, haziran konut satış istatistikleri



11.30 İngiltere, haziran perakende satışlar



14.30 Türkiye, temmuz ayı TCMB Beklenti Anketi



14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri



15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları



15.30 ABD, temmuz Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü