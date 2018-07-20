Çamlıca Kulesi’ne 20 kardeş geliyor

Türkiye genelinde daha kaliteli ses, görüntü sağlayacak ve daha ekonomik koşullarla program iletme olasılığı sunacak sayısal yayıncılık için 20'yi aşkın TV-Radyo kulesi yapılması kararlaştırıldı. Çamlıca Kulesi'nin hizmet verme noktasında İstanbul
'un önemli bir kısmını kapsayacağı, ancak tek başına İstanbul'a yeterli olmayacağı için şehre 2 kule daha geliyor. Kulelerden biri Adalar'a bir diğeri de Büyükçekmece tarafına yapılacak. Üçlü verici merkezi tüm İstanbul'u sayısal yayıncılık için kapsayacak. Çamlıca Kulesi'nin kaba inşaatı tamamlanırken ve yıl sonunda bitecek projenin işletmesini Kule AŞ şirketi yapacak. Sayısal yayıncılığa geçmek için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) kararı beklenirken, Kule A.Ş. buna göre Çamlıca Kulesi'nde tüm teknik ekipmanları tamamladı. Özel cihazlarla sayısal yayın yapılacakmış gibi donatılan kule için, Almanya'dan anten verici, soğutucu, dağıtıcı gibi komple bir sistem satın alındı. Bu sistem sayısal yayına imkan vereceği gibi istenildiği zaman devreye alınabilecek. İSTANBUL'A 2 PROJE GELİYOR
Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Kulesi'nin hizmet verme noktasında İstanbul'un önemli bir kısmını kapsayacağı, ancak tek başına İstanbul'a yetmeyeceği planlandı. Bu kapsamda İstanbul'a biri Adalar'a bir diğeri de Büyükçekmece tarafında olmak üzere 2 kule daha yapılacak. Bu kulelerin Çamlıca gibi anıtsal mı yoksa normal işleve sahip olacak şekilde mi yapılacağı ise sonraki aşamada belirlenecek. Üçlü verici merkezi tüm İstanbul'u sayısal yayıncılık için kapsayacak, hem televizyon hem radyo yayıncılığı için bu kuleler kullanılabilecek. ANKARA'YA DA YAPILACAK
Sayısal yayıncılık için 20'yi aşkın yerde yayın kuleleri inşa edilecek. Bu kapsamda Ankara'ya Cebeci'de bulunan direklerin yerine bir kule dikilecek. Projesi hazırlanan kulenin de anıtsal olması planlanıyor. Çanakkale Kulesi'nde ise altyapılar tamamen biterken, uydu fırlatma rampası gibi bir mimariye sahip olan kulenin 2020 başında hizmete girmesi planlanıyor.