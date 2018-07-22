CFO nedir?

CFO NEDİR?

İş hayatında sıklıkla telaffuz edilen bu kelimenin açılımı "Chief Financial Officer" olarak biliniyor. "CFO ne demek?" sorusuna kısaca "Finans Grubu Başkanı" ya da "Finansal İşler Müdürü" diyebiliriz. Bir şirketteki finans sürecini en üst düzeyde temsil eden, bu alandan sorumlu baş yönetici olan CFO'lar çalıştıkları firma içerisinde finansal işlerden sorumlu en yetkili kişilerdir.

Bulundukları pozisyon gereği, kriz yönetimi ve risk yönetimi gibi konularla da ilgilenen CFO'lar, belli aralıklarla üst düzey yöneticilerine firmanın mali işleri ile ilgili olarak rapor verirler. Şirketlerin karar mekanizmalarında önemli rol oynayan CFO'lar, bağlı bulundukları organizasyonun tüm finansman dengesini yönetir ve gerekli kararları alırlar. Genellikle ekonomi, işletme, finans ve benzeri bölümlerden mezun olan CFO'lar, iyi eğitimli ve mali konularda tüm sürece hakim olurlar.