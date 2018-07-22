Nef’ten 3. Bodrum hamlesi

İstanbullu müteahhitlerin yeni rotası Bodrum
oldu. Bölgenin en güzel koylarında projeler birbiri ardına yükselmeye başladı. Şu ana kadar lüks segmenti hedefleyen Yalıkavak ve Gölköy projelerine start veren Nef, üçüncü proje hazırlıklarına başladı. 160 dönümlük yeni bir arsa daha aldıklarını söyleyen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur
, "Bodrum'a çok inanıyoruz. Yeni yerler de aldık. Turgutreis'te hasılat paylaşımlı 160 dönümlük bir arsa ile anlaştık. Önümüzdeki yıl başlayabiliriz. Yine lüks bir proje yapacağız ancak bu sefer daha ulaşılabilir olacak" diye konuştu. YÜZDE 60'INI SATTIK
Erden Timur, Bodrum'da Nef Reserve
bakış açısı ile geliştirdikleri Nef Yalıkavak
ve Nef Gölköy
projeleri hakkında son bilgileri paylaştı. 116 dönümlük bir yarımadada yer alan Nef Yalıkavak'ın 398 adet villa ve rezidanstan oluştuğunu söyleyen Erden Timur, "Rezidansların tümünde deniz manzarası var. Nef Yalıkavak, 460 metre uzunluğunda bir sahil şeridine, 2 bin metrekarelik bir kumsala sahip. Nef Yalıkavak'ı prestij projesi olarak görüyoruz. Lansmana çıkmadan projenin yüzde 60'ını sattık. Nef Yalıkavak'ta dünyanın en lüks resort otel zincirlerinden Banyan Tree yer alacak. Banyan Tree, böylece Avrupa'daki ilk otelini de Türkiye'de açmış olacak" diye konuştu. Nef Yalıkavak'ta 2+1 ile 5+1 arasındaki birimlerin büyüklükleri 90 ile 440 metrekare arasında değişiyor, metrekare fiyatları 4 bin eurodan başlıyor. HAYATIMIN PROJESİ
Nef Reserve'in ikinci projesi Gölköy'de hayata geçiyor. Denize sıfır yaklaşık 50 bin metrekarelik arazide 38 villadan oluşacak projenin işletmesini Nef Yalıkavak'ta olduğunu gibi yine Banyan Tree üstleniyor. Erden Timur, Nef Gölköy'de hiçbir ağaç kesmediklerini savunarak, şunları söyledi: "Proje alanında bulunan 136 çam ağacının tamamını koruma altına aldık. 200 zeytin ağacının da yerini değiştirdik. Bu bizim Nef olarak yaptığımız en küçük proje. Toplam 17 bin metrekare inşaat alanı var. Ama 'hayatımın projesi' diyebilirim. 9 kez projeyi değiştirdik. 1.5 yıldır uğraşıyoruz." Nef Gölköy'deki villaların 13'ünün de şimdiden satıldığı bilgisini paylaşan Timur, ortalama metrekare satış fiyatını da 6 bin euro olarak açıkladı. Villa fiyatları 2 milyon ile 8 milyon euro arasında değişecek. 9 PROJE GEZMEYEN EV ALMIYOR
Erden Timur, "Eskiden konut yatırımcısı, bir konut almadan önce ortalama 3 proje geziyordu. Bu rakam artık 9'a yükseldi. İnsanlar artık ince eleyip sık dokuyor. Doğru lokasyon, iyi proje ve marka değeri artık daha da ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. YABANCIYA 30 MİLYAR $'LIK SATIŞ YAPILIR
Gayrimenkul sektöründe yeni bir hikâyeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Timur, "Türkiye ihracatla büyüyebilecek bir ülke. Dünyadan parayı borç olarak değil, ürün karşılığı transfer etmemiz lazım. Bu da sektörümüzün önemini artırıyor. Doğru hamlelerle yabancıya yılda çok rahat 30 milyar dolarlık satış yapabilecek bir ülkeyiz. Mütekabiliyetten bu yana yabancıya 100 binin üzerinde konut satmışız. İhracat karşılığına bakarsanız müthiş bir değer" dedi. ELİMİZDE STOKUMUZ YOK
Konuttaki stok eleştirilerine de yanıt veren Erdem Timur, "Sektörde konut envanterine yönelik kapsamlı bir analiz yok. Hangi bölgelerde ne kadarlık ihtiyaç olduğunun tespiti yapılarak, ruhsat buna göre verilmeli. Biz Nef olarak proje ortaya çıkmadan önce, derinlemesine bölgesel analizler yapıyoruz. Bugüne kadar Nef, 10 binin üzerinde konut teslim etti. Ama bitmiş ve şu an portföyde kalan konut sayısı 50'yi geçmez. Bu kolay kolay görülemeyecek bir rakam" dedi.
Erden Timur, Nef'in 6 aylık verilerini de paylaştı. Timur, "Satışlarımızı geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 50'nin üzerinde artırdık. 1 Ocak-18 Temmuz arasında 1.1 milyar TL'lik ciroyu aştık. Hedefimiz geçen yıl elde ettiğimiz 1.5 milyar TL'lik ciroyu bu yıl 2 milyarın üzerine yükseltmek" dedi.