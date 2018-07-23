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Devletteki süper hekime 200 bin TL’ye kadar maaş

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Devletteki süper hekime 200 bin TL’ye kadar maaş
Devlette çalışan doktorların yaptıkları işlemler karşılığında uygulanan döner sermaye tavan sınırı kaldırıldı. Düzenlemeyle devletten özele iyi hekim transferlerinin önüne geçilecek. Kanser cerrahisi, organ nakli, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi özellikli tedavileri veren doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak düzenlemeyle devlette görev yapan süper hekimlerin süper maaş alabilecek. Uygulamayla devlette çalışan ve en üst nitelikli operasyonları yapan doktorların 200 bin TL'ye kadar maaş almasına imkân sağlanacak. Başkan 'ın talimatıyla, 'nın da onayladığı düzenleme, 'de yasalaşmasının ardından uygulamaya girecek.
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Devletteki süper hekime 200 bin TL’ye kadar maaş
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