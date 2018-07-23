Yaşlılık maaşı ne kadar? 65 yaş maaşı nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?

Emekli olabilmek için gereken prim günü sayısını tamamlamayanlara, aylık geliri düşük olanlara ve hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan kişilere Devlet 65 yaş aylığı veriyor. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yıldırım, kameralar karşısına çıkarak milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir takım müjdeler verdi. Başbakan Yıldırım'ın verdiği müjdelerden biri de 65 yaşın üstündekilere verilen devlet yaşlılık aylığıydı. Peki yaşlılık maaşı kaç TL? Yaşlılık maaşını kimler alabilir?

3 AYLIK YAŞLILIK MAAŞI 1500 LİRA OLDU!

Bakanlar Kurulu toplantısında yaşlılara müjdeli haberi Başbakan Binali Yıldırım verdi. Yıldırım, ''Bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili. Bu yaşlılar kim? 65 ve üzeri. 65 yaşlılık aylığı diye bir şey var. 2022 sayılı kanuna göre ödenen bir aylık. Bu üç ayda bir ödeniyor ve her ay için şu an 266 lira.

Üç aylığı toptan ödeniyor. Kimler alıyor? Bunu emekliliği olmayan, kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan kadın erkek fark etmez vatandaşlarımız. Ne kadar var? 600 bin civarında bu haktan bu yaşlılık aylığından yararlanan vatandaşlarımız var. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. Üç ayda bir 1500 TL para almış olacaklar'' ifadelerine yer verdi.

65 YAŞ MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Bu maaşı alabilmek için 65 yaşın doldurulması gerekiyor. Daha sonra aranan şart, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Bunun yanında nafaka alan kişiler 65 yaş maaşından yararlanamıyor.

Bu Kriterleri Taşıyorsanız 65 Yaş Aylığı Alamazsınız!

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı ya da farklı bir geliri olan kişiler,

- Sigorta primini yatıranlar ile herhangi bir işte sigortalı olarak çalışanlar,

- Nafaka alan kişiler ya da bunu alma hakkı olacak olan kişiler,

- Sosyal Hizmetler kanununun ilgili hükmü gereğince harçlık alanlar,

- Hane halkının ortalama geliri asgari ücretin 1/3'ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler.

Yukarıda belirtilen kişilerin 2022 aylığını alma hakları bulunmamaktadır. Bundan dolayı burada belirtilen şartları taşıyanların başvuruları reddedilmektedir.

65 YAŞ AYLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

- Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

- Başvuru formu, 'Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.

- Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri'nden başvuru evrakları alınacak.

İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

- Alınan belgeler 'SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

- SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

- 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden 'vasi'lik kararı alınacak.