Apple 1 trilyon dolara dayandı

Dünyada ilk 1 trilyon dolarlık değere sahip şirket olma yarışında önde giden Apple
, iyi gelen üçüncü çeyrek sonuçları ile bu hedefine biraz daha yaklaştı. 198 dolar seviyesini gören firma 1 trilyon dolar sınırından döndü. Firma en yüksek 956 milyar dolar seviyesini gördü. Kapanışta 190 dolarda kalan firmanın 1 trilyonu yakalaması için 203 dolar seviyesini görmesi gerekiyor.
REKORA 5 $ KALDI
Yani rekoru olan 198 doları 5 dolar daha eklemesi halinde Apple 1 trilyon dolar barajını geçecek. California merkezli firmanın iPhone, giyilebilir ürünler ve diğer hizmetlerden toplamda 53.3 milyar dolar gelir ederek beklentileri aşması nedeniyle bu rakamı yakalaması bekleniyor. 2018 içinde hissesinde yüzde 27'lik bir artış yakalayan firmanın yüzde 7-8 civarında bir artışı önümüzdeki haftalarda yakalayacağı belirtiliyor.
GOOGLE İKİNCİ SIRADA
Uzmanlar Amazon'un potansiyelinin Apple'dan daha fazla olduğunu belirtirken Amazon 900 milyar dolar sınırına kadar geldi. Firma şu anda yarışta üçüncü sırada. İkinci sırada olan Google
'ın çatı şirketi Alphabet ise Apple'ın hemen arkasında ve en yakın rakibi. Alphabet halihazırda 884 milyar dolar düzeyinde. Facebook ve Netflix de diğer iki firma. Bu beş firmanın ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'ndaki payı ise tam yüzde 18.5'e kadar çıktı.
?HUAWEİ APPLE'I GEÇTİ İKİNCİLİĞE OTURDU
Apple bir yandan dünyanın en değerli şirketi olma yolunda ilerlerken bir yandan da ikincilik koltuğunu kaybetti. Çinli Huawei, 2018'in ikinci çeyreğinde Apple'ı geride bırakarak, dünyanın en çok telefon satan ikinci üreticisi oldu. Huawei, Samsung
'un arkasındaki yerine ikinci çeyrekte sattığı 54 milyon akıllı telefon ile girdi.