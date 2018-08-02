Elazığ Şehir Hastanesi bölgeyi merkez yapacak

Sağlık Bakanlığı
tarafından 2003'te uygulamaya konulan "'Sağlıkta Dönüşüm"ün ikinci fazını oluşturan şehir hastanelerinin altıncısı Elazığ
'da açıldı. Elazığ Şehir Hastanesi
'ndeki 227 poliklinik ile acil servisler dahil tüm birimler hizmet veriyor.
5 YILDIZLI OTEL GİBİ
Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, kente her yönden büyük değer kazandıracak şehir hastanesine vesile olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti. Elazığ'ın şehir hastanesiyle birlikte bölgenin sağlık merkezi haline geleceğini ifade eden Polat, "Şehir Hastanesi ile sağlık hizmetinde kalite üst seviyeye çıktı. Burası 5 yıldızlı bir otelden daha lüks bir mekân" dedi. Polat, Elazığ Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde 524 yataklı Genel Hastane, 300 yataklı Kadın Doğum
ve Çocuk Hastanesi, 64 yataklı Psikiyatri, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, 50 yataklı Tutuklu Adli Psikiyatri Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yer aldığını dile getirdi. Bunların dışında özellikli sağlık hizmeti sunulacak birimlerin de kurulduğunu aktaran Polat, bu birimlerde organ nakli, tüp bebek, iyot tedavisi, radyasyon onkolojisi, alternatif tıp, nükleer tıp, palyatif bakım gibi alanlarda tedavi hizmetleri verileceğini bildirdi.
Rönesans Sağlık Yatırım'ın, kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında yapımını üstlendiği Elazığ Şehir Hastanesi, 355 bin metrekarelik kapalı alana sahip.