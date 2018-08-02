HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Elazığ Şehir Hastanesi bölgeyi merkez yapacak

bölgeyi merkez yapacak

VEDAT YİTİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018
Elazığ Şehir Hastanesi bölgeyi merkez yapacak
tarafından 2003'te uygulamaya konulan "'Sağlıkta Dönüşüm"ün ikinci fazını oluşturan şehir hastanelerinin altıncısı 'da açıldı. 'ndeki 227 poliklinik ile acil servisler dahil tüm birimler hizmet veriyor.

5 YILDIZLI OTEL GİBİ
Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, kente her yönden büyük değer kazandıracak şehir hastanesine vesile olan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti. Elazığ'ın şehir hastanesiyle birlikte bölgenin sağlık merkezi haline geleceğini ifade eden Polat, "Şehir Hastanesi ile sağlık hizmetinde kalite üst seviyeye çıktı. Burası 5 yıldızlı bir otelden daha lüks bir mekân" dedi. Polat, Elazığ Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde 524 yataklı Genel Hastane, 300 yataklı ve Çocuk Hastanesi, 64 yataklı Psikiyatri, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, 50 yataklı Tutuklu Adli Psikiyatri Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yer aldığını dile getirdi. Bunların dışında özellikli sağlık hizmeti sunulacak birimlerin de kurulduğunu aktaran Polat, bu birimlerde organ nakli, tüp bebek, iyot tedavisi, radyasyon onkolojisi, alternatif tıp, nükleer tıp, palyatif bakım gibi alanlarda tedavi hizmetleri verileceğini bildirdi.

Rönesans Sağlık Yatırım'ın, kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında yapımını üstlendiği Elazığ Şehir Hastanesi, 355 bin metrekarelik kapalı alana sahip.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ Şehir Hastanesi bölgeyi merkez yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN