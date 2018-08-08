HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Plastik poşetler ücretli olacak

ücretli olacak

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Plastik poşetler ücretli olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetleri tüm satış noktalarından ücretli olarak alınacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kullanımı her geçen gün artan poşetlerin hızla çöpe dönüşmesi, hafif ağırlıkları nedeniyle etrafa yayılarak çevre kirliliğini artırması ve geri dönüşüm oranları çok düşük olduğundan kaynak verimliliğini olumsuz etkilemesi nedeniyle ücretlendirilecek. Düzenlemeyle gereksiz plastik poşet tüketimi azaltılacak. Tüketiciler alışveriş yaparken yanlarında getirebilecekleri çanta, tekerlekli alışveriş arabalarının kullanımı yönünde teşvik edecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Plastik poşetler ücretli olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN