Plastik poşetler ücretli olacak

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetleri tüm satış noktalarından ücretli olarak alınacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kullanımı her geçen gün artan poşetlerin hızla çöpe dönüşmesi, hafif ağırlıkları nedeniyle etrafa yayılarak çevre kirliliğini artırması ve geri dönüşüm oranları çok düşük olduğundan kaynak verimliliğini olumsuz etkilemesi nedeniyle ücretlendirilecek. Düzenlemeyle gereksiz plastik poşet tüketimi azaltılacak. Tüketiciler alışveriş yaparken yanlarında getirebilecekleri çanta, tekerlekli alışveriş arabalarının kullanımı yönünde teşvik edecek.