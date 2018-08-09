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: ve bugün ne kadar oldu? (9 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatları)

ve bugün ne kadar oldu? Yatırımcıları ve ekonomideki gidişatı merak eden bireyler, fiyatlarını yakından takip ediyor. Dolar ve euro fiyatlarındaki hareketliliği devam ederken, bugün de dolar ekonomide en çok araştırılan konu haline geldi. İstanbul serbest piyasada dolar 5,3730 liradan, euro 6,2450 liradan güne başladı. İşte serbest piyasada 9 Ağustos 2018 Perşembe nda son durum...

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 10:43
SON DAKİKA: Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? (9 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatları)

ve bugün ne kadar oldu? sorusu 9 Ağustos Perşembe 2018 günü olarak en çok araştırılan konuların başında yer geliyor. Dün 5,2182 - 5,3072 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 5,2825'ten tamamladı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Bugüne yükselişle başlayan ve 5,4085'i gören dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 5,3750 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2 artışla 6,2550'den, sterlin/TL de yüzde 2,2 değer kazancıyla 6,9410'dan işlem görüyor.

ANALİSTLERDEN DOLAR VE EURO FİYATLARI YORUMU

Analistler, bugün yurt içi veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de bulunan Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine ilişkin haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade edilen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmelenebileceğini dile getirdi.

piyasalar
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