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en az 20 yıl kriz olmaz

yaşanan sıkıntının kur ve den kaynaklandığını söyleyen Varyap ’su Varlıbaş, “20 yıl boyunca bu sektör kriz yaşamaz” dedi

Giriş Tarihi: 10.8.2018
İnşaatta en az 20 yıl kriz olmaz
Gayrimenkul sektörünün 2019'dan sonra sıçrama yaparak 2005-2010 yıllarındaki günlerine döneceğini söyleyen Varyap 'su , "Şu an sektörde görülen durgunluk, ve kur yüzünden. Yaşanan durgunluk, bir krize işaret etmiyor. Önümüzdeki 20 yıl boyunca sektör krize girmez. Sektör, 2020'den sonra sıçrama yapacak" dedi. Şu an 4 projeyle yola devam ettiklerini aktaran Erdinç Varlıbaş, "Önümüzdeki birkaç yılda ülke ekonomimizin daha da gelişeceğine bununla birlikte de ekonomik refahımızın bugünün 3-4 katına çıkacağını öngörüyoruz. Yeni dönemde Varyap olarak kendimizi 2020'de başlayacağımız yeni projelere hazırlıyoruz" açıklamasında bulundu. Varlıbaş sektör için konuşulan kriz konusunun ise belirli kesimler tarafından dönem dönem bilerek çıkarıldığını belirterek, "'de özellikle lider sektörü inşaat üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Manipülatif söylemler oluşturuluyor. Buradaki amaç ülke ekonomisini taşıyan bir sektörü baltalayarak, Türkiye'nin önünü kesmek" dedi.

120 MİLYON EUROLUK PROJE
Erdinç Varlıbaş, Varyap Yalıkavak Residences, Hotel&Beach projesi hakkında şu bilgileri verdi: "52 adet özel rezidans ve 100 odalı dünyaca ünlü Hyatt Grubu'nun işleteceği otel ile kendine özel iskele ve plajdan oluşuyor. 2019 yazında teslim edilecek projedeki konutların inşaatı da büyük ölçüde tamamlandı. Otel bölümü ile birlikte proje 120 milyon Euro değere sahip. Metrekare fiyatlarının 4 bin 500- 5 bin 500 Euro arasında değişiyor. Şu ana kadar 22 rezidansın satışını tamamladık. Türklerin yanı sıra , ve ABD'den müşterilerimize satış yaptık" dedi.
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