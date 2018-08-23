5 bin kişiyi işe alıyoruz

Dünyanın en büyük sağlık yatırımcısı CCN Holding CEO'su Murat Çeçen
, kurdaki dalgalanmanın gerçekçi olmadığını ve geçici olduğunu belirterek, "Türk ekonomisine güvenim tam" dedi. Türkiye
'ye 2.2 milyar euroluk hastane yatırımı yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydeden Çeçen, "Gelecek hafta hastanelerde 5 bin kişilik yeni personel alımı yapacağız" diye konuştu. BİLKENT İÇİN GÜN SAYIYOR
Türkiye'de kamu-özel iş birliği projelerinin öncüsü olan CCN Holding CEO'su Çeçen, CCN Holding'in entegre sağlık kampüslerinin öncü hizmet sağlayıcısı olduğunu söyledi. Çeçen, "Ankara Şehir Hastanesi Bilkent için gün sayıyoruz. CCN Sağlık bugün toplam 2 milyon 720 bin 462 metrekarelik sağlık kampüsü inşaatını üstlenirken 1 milyon 674 bin 813 metrekarelik alanda, 5 bin 98 yatak kapasitesine sahip sağlık kampüslerinde hizmet sağlıyor" diye konuştu.
2027 yılına kadar 10 bin yataklı dev bir kurum olmayı hedeflediklerini kaydeden Çeçen, "Tek parçada inşa edilen dünyanın en büyük sağlık kampüsü olan ve 1.1 milyar euro yatırımla hayata geçirdiğimiz Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'in açılışını 2018 yılı içinde fazlar halinde gerçekleştireceğiz. Bayramdan sonra buna göre yaklaşık 5 bin kişilik ilave istihdam
yaratacağız" dedi. BOYKOT KARARINA TAM DESTEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın ABD ürünlerine boykot kararını da sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Çeçen, "Hiçbir ticari ve siyasi ahlaka sığmayan ve ülkemize karşı alınan kararlara karşı devletimizin yanındayız" dedi. Çeçen, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüsü olan laboratuvar projesinin finansman sözleşmeni imzaladıklarını belirterek, "Yapım aşaması 3 yıl sürecek olan bu proje için öngördüğümüz toplam yatırım maliyeti 711 milyon euro. Biz Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz" diye konuştu.
Murat Çeçen, yatırım planlamalarını kısa vadeli düşünerek yapmadıklarına dikkat çekerek, "Biz, ne olursa olsun ülkemizin ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.