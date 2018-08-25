Davut Doğan: Ülkemize güveniyoruz ve 3 sektörde büyümeyi sürdüreceğiz

Doğan; "Holding olarak başta ana işimiz ve lokomotif sektörümüz olan mobilyada Doğtaş ve Kelebek markalarımız dışında, kendi yatak markamızı kurduk ve Lova Sleep markamız ile bayilikler vermeye başladık. Özellikle ihracat tarafında payımızı artırmayı hedefledik, kısa zamanda internet üzerinden bazı ürünleri pazarlamaya başlayacağız, Eximbank'tan aldığımız uzun vadeli krediyi, kısa vadeli yüksek faizli kredi kapamalarında kullandık" dedi.

Holdingin ikinci büyüme hedefi ise inşaat olacak. Yurt içinde Yeni Bosna projesi için hazırlıkları olduğunu anlatan Doğan, özellikle yurtdışı projelerinde büyüyeceklerini belirterek;

"İnşaatta kendi arsalarımız üzerinde Yeni Bosna'da bir projemiz için çalışmaları başlattık. Halen devam eden Senegal projemiz ile Afrika'nın en büyük hal yeri ve tır parkı garajını inşaa ediyoruz. 100 milyon dolar üzerinde olan bu projemizin sahibi, Senegal devleti ve projeyi Eximbank fonluyor. Ekim ayında projemizi tamamlıyoruz. Bu projemizi diğer Afrika ülkelerinde de gerçekleştirmek istiyoruz. Eximbank'ın kredilendirdiği birçok ülke var. Bu ülkelerde proje arayışlarımız sürüyor. Ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı çok büyük bir güven var. Senegal bizim için kardeş bir ülke ve burada ayrıca temellerini attığımız mobilya fabrikası ile Ekovas bölgesindeki Afrika ülkelerine mobilya pazarlayacağız "dedi.



Son olarak, enerji sektöründeki çalışmaları anlatan Doğan:

"Erzurum İspir ve Ordu'da 2 Hes santralimizi Hollandalı ortaklarımız ile işletiyoruz. Başka bir ortaklık ile de Bio enerjide yatırım yaptık. Faaliyette olan ve elektrik üretimi gerçekleştirdiğimiz beş santral dışında, beş santralimizi daha 2 yıl içinde devreye sokacağız. Hedefimiz, öncelikle mobilya sektöründe lider olmak, inşaat sektöründe ise yurtdışında büyümek ve enerjide yenilenebilir enerji yatırımları yapmak. Biz, ülkemize güveniyoruz ve yaşanan sıkıntılı süreçleri hep beraber atlatacağız "dedi

1972 yılında, Çanakkale Biga'da Doğan mobilya ile ticarete başlayan Doğan ailesi, 1987 de şirketleşerek, 6 kardeş tarafından Doğtaş Mobilya ile sanayiciliğe adım attılar.2012'de Türkiye' de mobilya sektöründe ilk yabancı sermayeyi getiren ve yabancı yatırımcı ile ortaklık yapan Doğtaş, aynı yıl Türkiye'nin ilk halka açık ve ilk kurumsal mobilya markası olan Kelebek Mobilya'yı bünyesine kattı. 2012'de holdingleşen Doğanlar ailesi, mobilya dışında, inşaat ve enerjide de iddialarını sürdürüyor.