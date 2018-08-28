Son dakika! Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! İşte konutta tarihi kampanya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, gayrimenkul alanındaki kampanya kapsamında, projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacağını bildirdi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

"TÜM SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DESTEK VERİYOR"

Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor. Gayrimenkul sektörü üzerine ne zaman düştüyse görevini kararlılıkla yerine getirdiBirlik beraberlik içinde yapılan iş ülkeyi ekonomiyi sektörü yukarıya taşıyor. Milli ve yerli bir duruş sergileniyor. İnşaat sektörü tüm fedakarlığı yapıyor. Ülkemiz ekonomik kuşatma ile karşı karşıya. Güçlü bir ülke ve ekonomiyiz

"YÜZDE 10 İNDİRİM OLACAK"

Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kampanyamız 100 bin birimi ilgilendiriyor. İstanbul Ankara başta tüm Anadolu da uygulanacak..

Özü şu; satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim olacak Peşinat yüzde 10 olacak. Dövizde yatırımı olan altında olan zarar görmeyecek. Kur artarsa taksitten düşecek. Kimsenin köşede dolar altın koymasına gerek Yok. 2 kere yüzde 15 ara ödeme var. Kalan içim bankasız kendi bünyelerinde taksit yapacak 6 yıl ya da 1 yolda borcu kapatana da avantaj sunulacak. Banka ve kefalet olmaması sektörün yaptığı ayrı bir fedakarlık.

"KAMPANYA DAİRE FİYAT LİMİTİ YOK"

Bakan Kurum, "29 Ağustos'ta başlayacak 31 Ekim'e kadar sürecek. Gayrimenkul alanındaki bu kampanya kapsamda proje satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Kampanya daire fiyat limiti yok.

Konutta dev kampanya başlıyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar